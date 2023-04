La historia de «Against All Odds», un descarte que Phil Collins rescató para una película y fue su primer número uno

A comienzo de los 80, Phil Collins era, entre otras tantas cosas, un músico en estado de gracia. Tan sobrado de inspiración pop estaba que era capaz de repartir hits en partes iguales entre Genesis y sus proyectos solistas, al punto de no saber a quién estábamos escuchando.



Reducido a trío, tras las salidas del líder creativo Peter Gabriel, en 1975; y del guitarrista Steve Hackett, dos años después, Genesis se despojó de todo aquel rock progresivo para, a instancias de Collins, sumergirse en el pop y darle una nueva gran vida a la banda, junto a Mike Rutherford y Tony Banks.

En 1981, el extrovertido baterista decidió ponerle su nombre y apelllido a su música y editó “Face Value”, su primer disco solista. Allí estaba la imbatible “In the Air Tonight. Allí también debía estar “How Can You Just Sit There?”, pero fue dejada de lado.

Videoclip de «Against All Odds» que incluía imágenes de la película.



Inspirada, como casi toda su música de entonces, en la cruenta separación de su esposa Andrea Bertorelli, Collins compuso la música, pero quedó sólo en eso porque era la que menos le gustaba de las varias baladas que tenía entre manos para su debut solista. Tampoco la incluyó en su siguiente trabajo “Hello, I Must Be Going!” (1982).

Hasta que apareció el director Taylor Hackford, quien estaba trabajando en su filme “Against All Odds”, aquí conocida como “El poder y la pasión”, para ofrecerle a Collins ser parte de la banda de sonido.

Collins aceptó, recuperó la música de aquella canción postergada, escribió la letra basada en la película y la título con el mismo nombre que el filme: “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”. Y fue un éxito inmediato. De hecho, el primero de Phill Collins en modo solista.

La banda sonora fue, acaso sin querer queriendo, un modo de reunir a parte de los Genesis, ya que también aportaron canciones Peter Gabriel («Walk Through the Fire») y Mike Rutherford («Making a Big Mistake»). También fue parte de esa banda sonora Stevie Nicks, de los Fleetwood Mac, con «Violet & Blue». Pero nadie recuerda nada de estas canciones porque «Against All Odds» lo fue todo.

Grabamos la canción en dos días: uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. Las mezclas se hicieron por teléfono y la canción llegó al número 1. No podía creerlo”. Phil Collins



“Esa canción la escribí durante mi primer divorcio”, contó el músico en 2007. “Mi primera mujer y los niños se habían ido y yo me quedé allí. La canción fue escrita desde la experiencia, no como una canción de ‘qué hubiera pasado si’. Si no me hubieran pasado esas cosas personales en aquel momento, probablemente nunca habría hecho un disco, y si lo hubiera hecho, probablemente habría sido algo de jazz/rock. Sin esas cosas no habría sentido lo que sentí al sentarme al piano noche tras noche, día tras día escribiendo cosas”.

Phill Collins abrió su show en el Live Aids 1985 con «Against All Odds»,



Cuando Hackford llamó a Collins para ofrecerle un lugar en la banda sonora de la película, el baterista estaba en plena gira con Genesis. Sabía que no podría componer para la ocasión, por lo que hecho mano a aquella vieja maqueta de la época de “Face Value”. El piano de Rob Mounsey, la línea de bajo sintetizada y las cuerdas fueron supervisadas por el productor Arif Mardin en la Costa Este, mientras que Collins se encargó de las voces y la batería en California.

Phil Collins llegaba a la tapa de la Pelo que, sí, valía menos de un austral.

Justamente, un arreglo clásico de Phill Collins de aquellos tiempos era el breve solo de batería que cortaba el tono de balada de las canciones. Tengamos en cuenta que la música de «Against All Odds había sido compuesta para «Face Value», donde aparece «In The Air Tonight» con ese arreglo clásico que introduce a la batería. “Grabamos la canción en dos días: uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. Las mezclas se hicieron por teléfono y la canción llegó al número 1. No podía creerlo”.

Trailer del filme «Against All Odds», que en Argentina se estrenó con el nombre de «El poder y la pasión»



Taylor Hackford también dirigió el videoclip, en el que Phill Collins cantaba frente a una lluvia que cae como cortina de agua junto a fragmentos de la película. “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” se convirtió rápidamente en el primero de sus siete éxitos en las listas Billboard. El 21 de abril de 1984, la canción comenzó una estadía de tres semanas en lo más alto de las listas de singles de EE.UU.

Con “Against All Odds…”, Phil Collins ganó en 1985 un Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Nominado al Oscar como Mejor Canción, perdió con “I Just Call To Say I Love You”, de Stevie Wonder, del filme “Una chica al rojo vivo”. Para consuelo de Collins, los otros nominados eran la canción de «Footloose» y la de «Ghostbusters», nada menos

