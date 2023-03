Oscar 2023: guía para una noche que puede ser histórica para el cine argentino

Este domingo, luego de ocho años de espera, el cine argentino volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles para ser parte de una nueva entrega de los premios Oscar e intentar ganar, por tercera vez, la tan deseada estatuilla. La ceremonia podrá verse en directo, desde las 22, por la señal de TNT y a través de la plataforma de streaming de HBO Max.



Tras la participación de “Relatos Salvajes”, última nominada a Mejor Película Internacional, en 2015, este año será el turno de la multipremiada y aclamada “Argentina, 1985”, el filme dirigido por Santiago Mitre y los protagónicos de Ricardo Darín y Peter Lanzani que reconstruye el Juicio a las Juntas Militares y la odisea del fiscal, su adjunto y el equipo de trabajo por llevarlo a cabo.

Será la octava vez desde 1975, cuando fue nominada “La tregua”, que una película argentina compita por un Oscar. Le siguieron “Camila” (1985); “La historia oficial” (1986), primera ganadora; “Tango” (1999); “El hijo de la novia” (2002)”; “El secreto de sus ojos” (2010), segunda película argentina ganadora; y “Relatos salvajes” (2015). Un dato curioso y acaso no menor es que las últimas cuatro películas argentinas nominadas son protagonizadas por Ricardo Darín.

Los Strassera. Julián (Santiago Armas Estevarena) y Julio (Ricardo Darín), en una escena de «Argentina, 1985»



“Argentina, 1985” llega con buenas sensaciones a los Oscar, pero sabe, sabemos, y saben allá también, que no la tendrá nada fácil, pues “Sin novedad en el frente”, filme alemán antibélico que describe con brutal realismo las batallas de trinchera en la Primera Guerra Mundial también llega precedida de numerosos premios que la posicionan como favorita.

Un detalle y una curiosidad a tener en cuenta respecto de la película dirigida por Edward Berger. El detalle es que también compite como Mejor Película. Sólo una vez, y no fue hace mucho, sucedió que una misma película gana como Mejor Película Internacional y Mejor Película; se trató de la coreana “Parasite” (2019), que se impuso en ambos rubros en la entrega de 2020. Veremos qué sucede con el filme alemán, bien posicionado como Mejor Película Internacional, pero que corre de atrás en el rubro Mejor Película.

«Sin novedad en el frente» y una reproducción impresionante de la guerra de trinchera.



Y la curiosidad es que este filme ya ganó un Oscar como Mejor Película… en 1930, cuando aquella primera adaptación de la novela de la novela de Erich Maria Remarque se llevó la ansiada estatuilla. La reciente versión de Netflix nominada este año para el mismo rubro es también es una adaptación de la novela y no una reposición de aquella de 1930.

Las otras películas que compiten con “Argentina, 1985” y “Sin novedad en el frente” son “Close” (Bélgica), “Eo” (Polonia) y “The Quiet Girl” (Irlanda).

Volver a lo que funciona: Jimmy Kimmel, maestro de ceremonia



La 95° entrega de los Premios Oscar sucederá, una vez más, en Dolby Theatre de Los Ángeles y, a diferencia de la fallida y no menos escandalosa entrega del año pasado, esta vez la Academia no quiere sorpresas, por lo que la conducción del evento volverá al siempre efectivo Jimmy Kimmel, quien ya lo había hecho en 2017 y 2018.

Tras aquella terrible decisión de optar por el trío conformado por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall como presentadoras, los Oscar 2023 volverán al formato de conductor único.

Kimmel es un experto en conducir este tipo de eventos de celebrities globales y, acaso por eso mismo, él es también toda una celebridad del show business americano. Como conductor, desde 2003, del late night Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC, goza de una gran complicidad con todo tipo de celebridades, motivo que también le ha llevado a presentar dos ceremonias de los Premios Emmy y hasta cinco de los American Music Awards.

Jimmy Kimmel conducirá por tercera vez la ceremonia de entrega de los premios Oscar, luego de las ediciones de 2017 y 2018.



Y créase o no, antes que a Kimmel, la Academia le había ofrecido a Chris Rock ser el anfitrión de este año. Sí, el mismo que fue abofeteado en vivo y en directo por Will Smith momentos antes de entregar el Oscar a Mejor Documental.

Will Smith, quien, sí, crease o no, más tarde ganó como Mejor Actor por su trabajo en “King Richard”, subió al escenario intempestivamente y golpeó en la cara con mano bien abierta el rostro de Chris Rock, luego de que el comediante hiciera una broma (de mal gusto, por cierto) sobre la alopecia de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, comparándola con la cabeza afeitada de Demi Moore en la recordada película G.I. Jane. ¿Qué dijo Chris Rock tras rechazar el ofrecimiento? “Sería como regresar a la escena del crimen”.

El histórico y no menos bochornoso momento en que Will Smith abofeteó a Chris Rock en vivo y en directo, el año pasado.



La transmisión televisiva tendrá un pre show llamado Punto de Encuentro, que comenzará a las 20 y podrá seguirse por TNT y HBO Max, conducido por Heisel Mora y Anais Castro quienes analizarán pronósticos, entrevistas y los glamorosos looks de las celebridades y los detalles más exclusivos del evento.

Por su parte, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun tendrán acceso especial a la alfombra roja, palpitando junto a los artistas nominados toda la emoción de la celebración. Una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia de premiación como el preshow, podrán volver a verse en HBO Max durante 3 días.

Otra de las características destacadas que tendrá esta ceremonia será que todas las categorías se anunciarán en directo. Esta decisión se tomó tras las muchas quejas que generó, el año pasado, el hecho de que algunas categorías se dieran en diferido en lugar de hacerlo en directo. Fue el caso de las nominaciones a mejor edición, diseño de producción, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido, cortometraje, cortometraje documental y cortometraje animado. Ahora, todo eso cambiará y todas las categorías serán premiadas en directo.

Rihanna – «Lift Me Up» (de Black Panther: Wakanda Forever)



Respecto de la música, se sabe que Rihanna y Lenny Kravitz tendrán sus momentos en vivo. La artista de Barbados interpretará “Lift me up”, tema por la que está nominada a Mejor Canción Original y que forma parte de la banda de sonido de Black Panther: Wakanda Forever. Lady Gaga, también nominada por su tema “Hold my hand”, de la banda de sonido de Top Gun: Maverick, aún no confirmó su presencia.

Lenny Kravitz será el encargado de ponerle música al in memoriam, el segmento de la gala en el que se recuerda a todos los fallecidos relacionados de la industria durante el año.

Se sabe también que Michael Fox recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt y que los Oscars Honoríficos irán para la directora y productora Euzhan Palcy, el director Peter Weir y la compositora Diane Warren.

Conocidos también como los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards), los Oscar honoríficos se entregan anualmente en un evento que no se retransmite por televisión y reúne a unos pocos invitados. Este año será el próximo 19 de noviembre.