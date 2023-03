Argentina, 1985: desde Messi hasta Ricky Martin, las celebridades que apoyaron rumbo a los Oscar

Crece la expectativa de que Argentina, 1985 se alce con el Oscar. La cinta está nominada a Mejor Película Extranjera y tiene gran competencia, ya que uno de sus más grandes rivales es Sin Novedad en el Frente, el filme alemán que también está dentro de la categoría a Mejor Película, el galardón mayor.

En ese sentido, numerosas celebridades le han dado un voto de apoyo a la película dirigida por Santiago Mitre, entre las que se encuentran el 10 del Seleccionado argentino, Lionel Messi, hasta figuras internacionales como la actriz mexicana Salma Hayek y el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Fue a través de Instagram donde Messi recomendó la película que narra la historia sobre el Juicio a las Juntas Militares que gobernaron de facto la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

“Qué gran película “Argentina, 1985”, con Ricardo Darín y nominada al Oscar. Vamos por el tercero”, expresó el campeón del mundo e hizo un guiño futbolero que entusiasmó a todos los argentinos.

Por su parte, los hermanos Russo (conocidos por haber estado detrás de la saga de Avengers) compartieron en el feed de su Instagram el póster de la película e incitaron a sus seguidores a que la vean. “Por favor, miren la increíble Argentina, 1985 en Amazon Prime. Una película poderosa y relevante, magistralmente dirigida por Santiago Mitre y producida por nuestra querida amiga y colaboradora de Marvel, Victoria Alonso. Es la definición misma de ‘digno de un Oscar’”, escribieron.

Lali Espósito no se quedó atrás y compartió a través de su cuenta oficial de Twitter: “¡Yo la vi en el Festival de San Sebastián y me atravesó! Es una película hermosa, emocionante, súper piola filmada, pero por sobre todo es una Peli necesaria. Capo @SantiagoMitre y mis queridos @BombitaDarin y @p_lanzani que están superlativos”.

Ricky Martin fue otro de los cantantes que le dedicó unas palabras de aliento al filme. Por medio de una historia de Instagram les preguntó a sus seguidores si la habían visto y elogió las actuaciones de quienes formaron parte del elenco.

Mientras que el esposo de Luisana Lopilato, el canadiense Michael Bublé, reposteó la historia de Ricky Martin con una felicitación a sus amigos “por el enorme suceso de la película”. “Espero que puedan ganar otro Oscar”, agregó el intérprete de Haven’t Met You Yet.

Otro actor que habló de la película fue Pedro Pascal, la estrella chilena de Narcos, The Mandalorian y The Last of Us, quien confesó:

“Crecí en Estados Unidos porque mi familia tuvo que exiliarse por la dictadura en mi país. Es por eso que el contenido del filme es muy poderoso para mí y mi familia”.

La aclamada actriz Salma Hayek también decidió hablar de la película en sus redes sociales con una fotografía junto a Victoria Alonso y Ricardo Darín, y otra en la que aparecen los anteriormente mencionados con el Chino Darín y una bandera argentina en el Festival de Venecia.

“Los premios Oscar son el domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película latinoamericana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional. ¡Felicitaciones a mis amigos @victoriaalonso76 y @ricardodarinok y a todo el equipo!”, expresó la intérprete.

