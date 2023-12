«La gente necesita más que nunca una alegría”, Cherutti, Barbieri y Artaza llegan a la región

Solía suceder en lo más alto del rock: grandes músicos se desmarcaban de sus bandas por un momento y se reunían para girar y eventualmente grabar discos. Se los llamaba supergrupos, verdaderos seleccionados de talentos. Algo parecido sucede con “Inigualables”, la obra que reúne en escena a Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, sin dudas un supergrupo de capocómicos.



“Inigualables” llegará a la región este fin de semana para ofrecer dos funciones, esta noche, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén) y mañana, también a las 21, pero en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Las entradas, desde $11000, se consiguen las boleterías de las salas y, por sistema, a través de entradauno.com.



Fue el productor Giuliano Bacchi quien logró convencer a Carmen Barbieri de compartir escenario con Artaza y Cherutti y girar por ciudades de Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin destino fijo, Montevideo fue el lugar donde todo comenzó para esta obra con sabor a revista, que revela un notable perfeccionamiento en cuanto a la diversidad de cuadros de parte de los tres artistas.



En un diálogo con Río Negro, Miguel Ángel Cherutti contó cómo surgió todo: “es una propuesta en lo que cada uno de nosotros tenemos de profesión, nos gustó el reencuentro con Nito, somos muy amigos y nos encanta trabajar juntos, y con Carmen, a quien produje durante varias temporadas. Cada uno hace en escena lo que mejor sabe hacer de cada rutina y es algo que la gente disfruta mucho. Hay un público afín a la historia nuestra”.



Sin bien luce como un típico espectáculo de revista de la cartelera porteña, no lo es. O lo es a su modo. Es que la propuesta comenzó en la costa rioplatense de enfrente porque, revela Cherutti, en ese momento estaba todo ocupado en Buenos Aires y salió la posibilidad de hacer Montevideo. “Surgió como prueba para ver qué pasaba con la propuesta. Y como nos fue tan bien inmediatamente comenzamos a organizar la gira por Argentina porque a las provincias hacía mucho que tres figuras del humor y la revista no se juntaban para hacer un show como este”.



“Inigualables” fue un éxito inmediato en Montevideo que los impulsó a seguir. Y siguieron con una función en el teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires, una minigira por el conurbano y el comienzo de una gira intensa por el país. La Pampa, Bahía Blanca, San Luis, Córdoba, San Rafael, Corrientes, Misiones Chaco, Catamarca, La Rioja, Rosario… y la lista sigue. “Donde íbamos los fines de semana lográbamos una convocatoria impresionante con entradas populares y apto para todo público y funcionó”.



¿Por qué funcionó?, se pregunta Cherutti: “porque hacemos un show que ofrece lo que la gente quiere ver de nosotros, le ofrecemos al público un show con lo mejor de nuestro repertorio. Es un racconto de nuestra historia como artistas y la gente siempre espera volver a ver lo que vio alguna vez y le hizo reír”, (se) responde. Y agrega: “la gente espera que le demostremos que estamos vigentes y con las mismas pilas de hace cuarenta años atrás, por eso me sorprende Carmen. El amor que la gente tiene por Carmen es impresionante.

Es casi seguro que en febrero estemos Nito y yo en Las Grutas. Carmen tiene compromisos televisivos”. Miguel Ángel Cherutti



«Yo labure mucho con ella, pero no deja de sorprenderme, es una mujer que labura mucho y es la esencia de la revista, así no haya bailarines, no haya conchero ella es la esencia de la historia del teatro de revista y la cuenta tan bien con mucha emotividad y recuerdos, con baile y con un monólogo con el que interactúa con el público de una manera increíble”.



Acerca de la propuesta humorística de la obra, Cherutti afirma que “la gente no quiere golpes bajos ni bajadas de línea, jamás lo hicimos. Necesita más que nunca una alegría”. Para ello, Nito Artaza recurre, como es habitual, a los chistes, algunos muy ingeniosos y efectivos, tomando como protagonistas a figuras del deporte, la política, la farándula… y a él mismo. También agrega imitaciones, algunas a manera de homenaje, como los casos de José Marrone y Tato Bores; otras, de personajes de la política actual como Alberto Fernández, Sergio Massa, Mauricio Macri, Javier Milei, entre otros.



Cherutti, a partir de su voz privilegiada, renueva su galería de imitados e incorpora a Fito Páez, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Cacho Castaña, Luis Miguel, sin por ello dejar de visitar las “voces” de Mercedes Sosa, Sandro, Palito Ortega, Sergio Denis, Raphael o Julio Iglesias. Pero esta vez va por más: interpreta tangos sin recurrir a ninguna imitación y utilizando su propia voz. Un verdadero lujo.

“Vos cantás mejor que el verdadero (risas)”, dice Cherutti que suelen decirle. Entonces, ¿por qué nunca desarrolló una carrera como cantante? “Porque lo mío siempre fue por el lado del humor. Nunca me lo propusieron y nunca me lo propuse yo”, admite. “Sí me animé obviamente hacer con mi propia voz diferentes estilos boleros, el tango que me encanta y la gente se sorprende Yo digo siempre lo mismo, cuando las cosas se dan de cierta manera, bueno… a mí se me di por el humor. Teniendo este gran don natural que es la garganta, uno puede hacer un espectáculo más multifacético que es lo que a la gente le gusta”.