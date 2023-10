La literatura de Jon Fosse ya no será desconocida en Argentina

El escritor noruego Jon Fosse, ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 “por su prosa innovadora y por dar voz a lo indecible” con una obra traducida a 40 idiomas y escrita en la lengua minoritaria de Noruega, cuenta con un único título publicado en Argentina, pero sellos pequeños y grandes pulpos editoriales anunciaron inmediatamente conocida la noticia el arribo de al menos seis títulos del autor.



El único texto de Fosse traducido al español que hasta ahora puede hallarse en Argentina es “La noche canta sus canciones y otras obras teatrales”, publicado por Colihue en 2001 y exhibido a un costo de 6.300 pesos actualmente.

La soledad, la incomunicación y la imposibilidad de las relaciones humanas son los temas de estos textos, que combinan realismo y extrañamiento, el comentario crítico-político y la poesía. “Sus obras son como partituras, universos musicales de palabras y acciones, en los que cobran protagonismo el ritmo, las repeticiones, los silencios y las pausas”, se lee en la página de Colihue.

Es el mismo Fosse quien explica esto en una entrevista concedida al diario El país, de España, en 2019: “Puede que lleve a la página mi bagaje de mal músico (…) Para mí, escribir es escuchar, es un acto más musical que intelectual. En un texto la forma debe ser extremadamente exacta, cada coma, cada cambio está medido para que al leer puedas sentir las olas, un latido, y el cambio de ritmo según avanza la trama”.

Grandes y pequeños



Por otro lado el sello Nórdica, que posee un catálogo pletórico de títulos de autores noruegos, acaba de anunciar la inminente publicación en el país de “Mañana y tarde”, la novela más reciente y “accesible” de Fosse (Haugesund, costa oeste de Noruega, 1959); a la que describe como una pieza “breve e inolvidable, sobre el nacimiento y la muerte, escrita por uno los grandes narradores y dramaturgos europeos de las últimas décadas”.

Cuenta Nórdica en su comunicado sobre la trama del libro que publicará junto al sello De Conatus: “Nace un niño que se llamará Johannes. Muere un anciano llamado Johannes. Entre estos dos puntos, Jon Fosse da detalles de toda una vida, condensados con gran belleza”.

La historia que empieza con los pensamientos del padre de Johannes cuando su esposa va a parir termina con los pensamiento del hijo adulto, un día de su vida en que todo es igual pero diferente, una novela hecha de momentos sencillos y cotidianos que hablan de una vida, mediante una prosa rítmica que guía a quien lee entre el pasado y el presente.

Fosse ha sido comparado con Ibsen o Beckett. Es fácil ver en su obra la austeridad con la que Ibsen trata las emociones más esenciales, pero va más allá, porque su voz tiene una feroz simplicidad poética”, señala un artículo del diario The New York Times sobre el libro que llegará a la Argentina traducido al español en los próximos meses.

Por su parte, el grupo Penguin Random House anunció hoy “la incorporación de Fosse” a su catálogo en castellano, “con cinco títulos, cuatro de ellos inéditos en lengua española”.

Los primeros en salir a la venta en Argentina, sin más confirmación que “antes de fin de año”, serán “Melancolía I” y “Det er Ales”; seguidos por “Melancolía II”, “Kvitleik”, traducido al inglés como “A Shining”, y “Prosa frå ein oppvekst”, en inglés “Scenes from a childhood”, algo así como escenas de infancia, un libro de relatos autobiográficos; tras lo cual “se completará la publicación del resto de su obra narrativa”.

“La incorporación de estos títulos al catálogo de Random House forma parte de un proyecto que atiende la voluntad del autor de tener toda su obra publicada en lengua española”, fundamentó Penguin en el documento y cita a uno de sus editores, Albert Puigdueta, quien define así la obra del noruego: “en sus novelas y cuentos hay melancolía y también luminosidad, hay paisajes y atmósferas de gran intensidad y personajes embarcados en una búsqueda de sentido, de alguna forma de trascendencia, ante ese misterio irresoluble que supone la existencia”.

Lo que está por llegar



Jon Olav Fosse debutó en 1983 con la novela “Raudt, svart” (”Rojo, negro”), aún sin traducción al español. Desde ahí ha ido hilvanando una muy destacada trayectoria que incluye novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro, de hecho es considerado como uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos del mundo.

Su primera obra de teatro, “Og aldri skal vi skiljast” (Y nunca nos separaremos) se realizó y publicó en 1994.

La “Trilogía” -publicada en Europa en castellano por la editorial De Conatus- es uno de sus libros más traducidos. Se trata de tres novelas breves donde Fosse relata una trágica historia de amor noruego y rural.

En tanto que “Septología” -también publicada por De Conatus en Europa en español-, es su gran obra, compuesta por siete partes en varios volúmenes donde Fosse busca en la sociedad detalles fáciles de ignorar que también muy fácilmente condicionan a una población y sus habitantes.

Apasionado confeso de Federico García Lorca -”escribe una música literaria parecida a la que yo trato de plasmar”, dijo a El país en aquella entrevista-, Fosse escribe en nynorsk, la lengua oficial minoritaria de Noruega, hablada apenas por cinco millones y medio de nativos, algo así como el 10 por ciento de la población. Los temas que trata en esa lengua de unos pocos “afectan a todos” por eso “llega al corazón de gente de culturas muy diversas”, consideró la traductora experta en literatura noruega Ana Flecha Marco.

Son esos temas el amor, la paternidad, los celos, el sentimiento de pérdida y la falta de sentido. Influenciado por la filosofía de Martin Heidegger e incluso compartiendo la perspectiva negativa de predecesores como Beckett, Thomas Bernhard y Georg Trakl, su particular visión gnóstica no resulta en un desprecio nihilista del mundo. Hay gran calidez y humor en su trabajo y una ingenua vulnerabilidad en sus crudas imágenes de la experiencia humana.