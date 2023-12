Los mejores libros que trajo el 2023

Las listas, sobre todo las listas de música, libros, películas o series, son siempre un poco caprichosas, producto más bien de los gustos personales que de cifras inapelables. Pero a esta altura del año, los balances son la excusa para el repaso, para mirar atrás y reagrupar lo mejor (y lo peor) de lo que parece haber ocurrido en otro tiempo, pero que ocurrió en los doce meses que formaron este 2023.



En materia de libros, escritores y afines, este agitado 2023 dejó excelentes lecturas, dolorosas pérdidas y algunas noticias que seguramente apenarán a los que buscaban en los pocos programas de periodismo cultural un faro para conocer lo publicado y también a los autores. Hace algunos días se despidió, después de cinco años en el aire de Radio Nacional, el mejor programa para los lectores, “Vidas prestadas”, de la periodista cultural Hinde Pomeraniec. Una verdadera lástima.



La pena también se desmigajó a lo largo del año con las muertes de talentosos escritores como Martin Amis, como el enorme Cormac McCarthy, como Kenzaburo Oé o Jorge Edwards, o como Milan Kundera, que fue parte de la educación sentimental de más de una generación.

Grandes libros del 2023



A lo largo de todo el año, hubo libros que se convirtieron en acontecimientos, como “La paciencia del agua sobre cada puedra”, de la argentina Alejandra Kamiya, editado en febrero por Eterma Cadencia. Cada relato del libro es la austeridad hecha cuento. Pero es una austeridad poética, que queda al desnudo entre momentos aparentemente inocuos. Como en dos de sus libros anteriores -”Los árboles caídos también son el bosque” (2015) y “El sol mueve la sombra de las cosas quietas” (2019)-, el nuevo tiene una potencia que queda reverberando entre párrafos, como cuando escribe, en el comienzo de “Sola”, el cuento que abre el libro: “Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña. Porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre rincones o espacios abiertos, no hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo”.



Las escenas que relata Kamiya indagan en el vínculo etre lo animal y lo humano y son como la superficie quieta de un lago y el libro, cada relato, está escrito como si ella le pasara su mano, delicadamente, por la superficie. Lo que genera cada cuento está implícito en ese gesto aparentemente mínimo y modesto que termina rizando todo el agua.



Este año trajo también la novela “Fortuna”, de Hernán Díaz, argentino, criado en Suecia, residente de Brooklyn desde hace 25 años y que lidera el listado de los mejores 50 libros del año que publicó Babelia, el suplemento cultural del prestigioso diario español El País. Ganadora del premio Pulitzer 2023, “Fortuna” da cuenta de la reproducción enloquecida del dinero. Esta segunda ficción del narrador está siendo adaptada a una miniserie producida por HBO, proyecto que tiene a Kate Winslet como una de sus protagonistas.



Llegó a las librerías también durante el 2023 “V13”, el estremecedor libro de Emmanuel Carrère, editado por Anagrama. Con la paciencia y la humildad de un cronista, el escritor francés cubrió los diez meses que duró el macrojuicio a los responsables de los atentados del viernes 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, en el que fueron asesinadas 131 personas. Y no es sólo el tema, que es lo suficientemente potente como para despertar hasta el último milímetro de humanidad, compasión, espanto y perplejidad. Lo que impacta tanto como el tema es la reconstrucción que hace de esos meses en los que se sumergió a escuchar sin prejuicios, atándose a hechos que, como él bien dice, son de una “intensidad aterradora” y a intentar entender qué es la justicia en casos como este. El resultado es un libro imprescindible en el que se conjugan lo mejor, lo peor de la condición humana y la posibilidad de hacer justicia.



La talentosa Maggie O Farrell volvió a sorprender este año, después de la gloriosa “Hamnet”, con una historia en la que como aquella, pone el foco en mujeres un tanto olvidadas de la historia. En este caso, narra e imagina la corta vida de Lucrecia de Medici, aristócrata casada a los 13 y muerta a los 16 años en el libro “Retrato de casada”, editado por Libros del Asteroide.



Tantos años después de su última novela, el autor de “American Psycho” , Bret Easton Ellis regresó con “Los destrozos”, editada por Random House, esa mezcla de autobiografía y ficción que Ellis maneja con una solvencia que se vuelve adictiva. “Los destrozos” es algo así como el fin abrupto de la inocencia para el adolescente Bret, escritor en ciernes que está trabajando en la novela “Menos que cero” y de sus amigos, todos ricos, todos asiduos concurrentes de las mejores fiestas de Los Ángeles, el día que un aterrador asesino en serie entra en escena. Una invitación a ver la soleada California a través de un lente oscuro.



Para los devotos seguidores de Elizabeth Strout, la escritora norteamericana publicó una entrega más sobre su adorable y desesperante personaje Lucy Barton, “Lucy y el mar”, editada por Alfaguara. Se podría leer como una novela sobre el extrañamiento de la pandemia. Pero Strout nunca es tan literal. “Lucy y el mar” habla de las relaciones, de la familia, de los lazos que establecemos y también de lo que ocurrió en su país y entre las personas cuando los seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio.



Ahora, hace apenas unas semanas, y con el sello de haber sido finalista del Premio Herralde de Novela llegó a través de Anagrama “La reina del baile”, de la argentina Camila Fabbri. Dueña de una prosa única, personalísima y brillante, la novela de Fabbri comienza cuando una mujer despierta en un auto volcado en una avenida de Buenos Aires, junto con una adolescente y un perro. No los reconoce, no saben quiénes son ni qué hacen ahí. Pero Fabbri irá reconstruyendo hacia atrás, cuando la narradora, Paulina, todavía está ilesa, cuando se separa de su pareja, Felipe, y emprende un viaje en su Peugeot 307 hacia Quequén con Maite, su compañera de oficina, y con Gallardo, su perro. Hay que anotar el nombre de esta mujer, nacida en 1989; hay que anotarlo para leerla, disfrutar de la calidad de su escritura y de sus historias, para asombrarse de su capacidad de describir, para preguntarse cómo hace, cómo hizo, de dónde salió, y responderse qué suerte que la tenemos en las librerías.



Este 2023, a mediados de año, Chai Editora publicó en el país el libro de la autora francesa Nathalie Léger, “El vestido blanco”, que cuenta la malograda historia de la artista Pippa Bacca. En el año 2008, Bacca se vistió de novia para recorrer, desde Milán hasta Jerusalem, haciendo dedo, lugares en los que las consecuencias de la guerra seguían estando presentes. Era una performance, dijo ella, que además de ser un manifiesto contra la guerra, servía para demostrar que se puede confiar en el prójimo. Todo salió mal. Muy mal. En la novela, como si fueran capas que terminan superpuestas y al final cobran sentido, Léger no solo habla de las perfomances de otras artistas que también le pusieron el cuerpo a situaciones límites (como aquella de Marina Abramovic, Rhythm 0, en la que el público le clavó espinas en la carne, la tajeó el cuello con una navaja, la ató con cadenas, la golpeó con correas y la amenazó con un revolver, en 1974), sino también de su historia, o más bien la de su madre, que le pide que la vengue por el abandono que sufrió por parte de su marido, el padre de Léger.



Las listas pueden ser caprichosas. Pero la literatura, la de ficción y la de no ficción, siguen siendo las mejores maneras entender, aceptar o asombrarnos del mundo que vivimos.