Netflix: volvió «Fisk», la serie australiana de seis episodios que es un éxito

De traje marrón, siempre. De traje marrón, grande y anodino. Así va siempre, cada día Helen Tudor Fisk, la protagonista de la serie australiana que acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada y que, como la primera, está compuesta por seis episodios de media hora. Y que, como la primera, es graciosa y veces quizás un poco disparatada.

Kitty Flanagan es la protagonista de «Fisk», y es además, junto a su hermana Penny, la responsable del guión de esta efectiva comedia que podría hermanarse con The Office en algunos aspectos, o a «Parks and Recreation», pero que mantiene su sello australiano en ese tono ingenuo y algo estrafalario que asomaba en series como Sisters o en la genial «Please Like Me».

Durante la primera temporada, la serie acompañó a Fisk en su regreso a Melbourne tras haber sido despedida del bufete de abogados en el que trabajaba en Sidney. Su regreso a casa no es precisamernte triunfal. Su vida previa fue más bien un desastre: si la despidieron de la firma de abogados vino precedida por la infidelidad de su marido con una clienta así que su ataque de furia hizo que la despidieran.

Ya en Melbourne, la poco adorable y honesta Fisk consigue trabajo como encargada de testamentos y sucesiones en la pequeña firma Gruber & Gruber liderada por dos hermanos enemistados. Ray Gruber (Marty Sheargold) y su hermana Roz (Julia Zemiro), suspendida de la atención legal y dedicada a la administración del estudio.

El humor de la serie es universal. Si en la primer temporada Helen Fisk se burlaba un poco de las cadenas de café para terminar tomando en un vaso plástico barato cualquiera; esta vez el blanco de sus burlas es un local que vende batidos saludables.

Son seis episodios de media hora, ideales para maratonear y divertirse.