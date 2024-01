Ocho libros para leer este verano

1.-Una nueva vida, de Lucía Berlín

Lucía Berlín fue un descubrimiento a destiempo. Pero una vez rescatada del injusto olvido, siempre se quiere más de la autora de “Manual para mujeres de limpieza”, más de sus dosis de humor sardónico y su melancolía. Desde hace poco, está en las librerías “Una nueva vida”, una compilación realizada por su hijo Jeff.



En esta nueva entrega que hace Alfaguara puede leerse el lado b de una producción literaria que no recibió ninguna atención por más de 30 años, tal vez por adelantada a la época, o por traer consigo una realidad áspera (y una belleza incómoda) en voz de una mujer que usó su propia vida como materia prima.

“Una nueva vida”, prologado por la escritora española Sara Mesa, reúne 15 relatos inéditos en español, 10 de ellos publicados originalmente en sus libros de cuentos pero no incluidos en el “Manual para mujeres de la limpieza” ni en “Una noche en el paraíso” que son los que se consigue en Argentina. Tampoco en “Bienvenida a casa”, la otra publicación de Alfaguara acá, que es una recopilación de cartas, fotos y textos autobiográficos en los que ella estaba trabajando antes de su muerte.

Lucía Berlín es una gran escritora. Muchas veces incómoda, pero siempre profundamente humana. En su narrativa, circula toda su esencia: la de una mujer que vivió muchas vidas: fue rica, fue muy pobre, sufrió el abandono, la violencia, fue alcohólica, crió a sus hijos. Y escribió. Por suerte.

2.- Fortuna, de Hernán Díaz

La novela del argentino Hernán Díaz, ganadora del Pulitzer yen breve convertida en serie de la mano de Kate Winslet, es una obra genial. Armada como si fuera una mamushka, “Fortuna” está formada por cuatro novelas.

Arranca con “Obligaciones” que cuenta la historia del magnate financiero Benjamin Rask y su esposa Helen, durante los triunfales años veinte. A esa novela -que parece haber sido un best seller al menos entre los círculos de ricos y famosos de Nueva York, le sigue otra que desmiente la anterior, y que es contada por el verdadero Benjamin Rask, que en la vida real se llamó Andrew Bevel. Esa parte de “Fortuna” es una especie de respuesta a la primera, una respuesta venenosa contra aquel que tuvo el descaro de hablar de él, su fortuna y su mujer. La tercera parte de “Fortuna” es el trabajo que se toma una secretaria contratada por Bevel para darle forma a la novela definitiva que responderá a la primera y que a su modo, también desmiente algunas partes de la segunda. La última y cuarta parte es la versión de la mujer de Bevel, silenciada toda su vida, sobre lo que ocurrió con la fortuna que amasaron, cómo la hicieron, quién tomó las decisiones, y qué ocurrió.

En términos muy amplios, “Fortuna” explora cuál es el costo humano de poseer una gran fortuna”, pero también explora las fibras que mueve el dinero, las íntimas y las sociales, y explora también lo que se cuenta sobre ese tema: ¿quién dice la verdad y quién miente cuando se trata de hablar dinero y de fortunas?

3.- Katie, de Michael McDowell

Para los amantes del terror gótico.

Consagrado por novelas de culto como “Agujas doradas” y “Los elementales” y por sus guiones para Tim Burton como “Beetlejuice” y “El extraño mundo de Jack”, la obra del fallecido escritor Michael McDowell está nuevamente en las librerías argentinas gracias al sello La Bestia Equilátera que trajo “Katie”, otra historia de sangre, horror y codicia, traducida por Teresa Arijón.



Esta novela de McDowell, que incluye diálogos exquisitos e ingenio vertiginoso, cuenta la historia de una asesina en serie con poderes paranormales, que está a punto de terminar con la vida de su abuelo y apoderarse de su dinero.

Como “Agujas doradas”, “ Katie” también transcurre en 1882, en Nueva York. Pero la trama se extiende a diversas regiones de los Estados Unidos.

La metrópolis decadente sirve como telón de fondo y desempeña un papel crucial. Aquí las protagonistas son dos muchachas: Katie Slape, una chica que lo que tiene de poco inteligente lo compensa con una enorme maldad. Su antagonista es Philo Drax, que queda sola en el mundo prematuramente y tendrá que enfrentarse al odio de Katie.

Dividida en dos, “Katie” tiene una primera parte en la que la maldad es dueña y señora y una segunda en la que el mundo parece ejercer cierta justicia poética.

Michael McDowell es una garantía, la joya secreta del terror. Y del bueno.

Azara de Ana Iriarte

Azara es una pequeña localidad de Misiones, un pueblo de calles enrojecidas por la tierra que lo cubre casi todo, una pequeña colonia de inmigrantes ucranianos. A ese lugar, su lugar, vuelve Lucía con la excusa de acompañar a Marina, que busca a su madre biológica.

La novela de Ana Iriarte, editada por El Gran Pez y ganadora del Premio La Novela del Verano/2023 es un texto atrapante que se lee de una o dos sentadas



La trama avanza a ritmo de thriller, aunque se detenga en el color local, aunque se tome el tiempo para hablar de las costumbres de esos ucranianos que hablan un dialecto que ya nadie habla en su país de origen; que conservan unas costumbres que han echado raíces y que callan algunos secretos que forman parte de la historia del lugar. Algunos se callan por pudor, otros por complicidad.

Aunque Lucía oficie de guía y acompañante de Marina en esa búsqueda compleja, lo cierto es que la propia Lucía tiene cosas que buscar, o que encontrar. Tiene que encontrar , por ejemplo, la respuesta a por qué su madre los abandonó, a ella y su hermano Ludovico, cuando eran tan chiquitos; qué paso con ella, dónde está. Y también, podría finalmente saber si su padre y su abuelo, médicos de Azara los dos, estaban enterados de lo que se hacía en esa clínica con los bebés. Viaje doble, el de la que va a buscar y el de la que cree ir simplemente como guía, con destino a la memoria y a las raíces.

5.-Los chicos de Biloxi, John Grisham

Desde hace casi un siglo, Biloxi es conocida por sus playas, complejos turísticos e industria pesquera. Pero también tiene un lado oscuro. Esta ciudad de Mississippi es además famosa por el crimen y la corrupción: desde el juego, la prostitución y el contrabando hasta el narcotráfico y los asesinatos a manos de sicarios. Un pequeño grupo controla la actividad criminal y se rumorea que muchos de ellos son miembros de la mafia del sur, conocida como mafia Dixie.



Keith Rudy y Hugh Malco, amigos de la infancia e hijos de familias inmigrantes, crecieron en Biloxi durante los años sesenta, hasta que en la adolescencia sus vidas siguieron direcciones diferentes. El padre de Keith se convirtió en un legendario fiscal decidido a «limpiar la costa». El de Hugh llegó a ser el jefe de la red criminal clandestina de Biloxi. Keith decidió estudiar Derecho y seguir los pasos de su padre. Hugh prefirió trabajar en los clubes nocturnos del suyo.

Las dos familias se dirigen directas hacia un decisivo enfrentamiento, que tendrá lugar en un tribunal.

Esa es la historia que cuenta Grisham, un especialista en manejar temas judiciales con dosis de suspenso y giros inesperados

Editado por Plaza & Janes, el libro recibió buenas críticas de “The New York Times” que dijo que el libro “invita a compararla con la trilogía de El Padrino -recorre dos generaciones y varias décadas de la posguerra-, y tiene además un variado conjunto de personajes y una energía irresistible”.

6.- Artificial, de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis

Este no es un libro de oráculos o vaticinios, sino las reflexiones de dos autores que consideran que estar informados es la mejor forma de navegar la indefectible ola de la inteligencia artificial. En una conversación tan lúcida como estimulante, el neurocientífico best seller Mariano Sigman y el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis repasan el origen, la utilidad y los riesgos de esta tecnología. ¿Será una lámpara de Aladino o una caja de Pandora? ¿Cómo acercarnos al mejor escenario? ¿Estamos caminando al borde del precipicio? ¿Daremos más valor a lo que haya sido creado por personas? ¿Qué ocurrirá si la inteligencia artificial encuentra aquello en lo que somos más débiles? Si bien exponen las razones por las que debemos ser cautos y responsables, huyen del pesimismo e invitan a pensar que de este desafío podemos sacar nuestra mejor versión.



A lo largo de 227 páginas, los autores de “Artificial. La nueva inteligencia y el contorno de lo humano”, editada por Debate, desmenuzan la historia de la IA desde su nacimiento de la mano de Turing (y su máquina Enigma), su restricción durante muchos años a un reducido ámbito académico, su creciente interés y su decidido despegue o desarrollo en este siglo, que tuvo que ver más bien con una necesidad específica de la industria de los videojuegos, hasta llegar a las redes neuronales, construidas emulando la estructura del cerebro humano.

7.- Zensorialmente, de Estanislao Bachrach

Guiado por prácticas milenarias, el doctor en Biología molecular Estanislao Bachrach propone en su libro “Zensorialmente” conectar con las sensaciones corporales a través del movimiento y la respiración consciente, convencido de que esas prácticas permiten a lo largo del tiempo tomar decisiones más inteligentes y establecer un vínculo más exitoso con el mundo exterior.



Especializado en liderazgo e inteligencia emocional en instituciones extranjeras y profesor de Liderazgo e Inteligencia Emocional en la Universidad Torcuato Di Tella, Bachrach arribó a esta obra a partir de la observación de su propio cuerpo y la captura de sus sensaciones con prácticas mindfulness, que permiten poner la atención en el momento presente, sin juzgar, apegarse, o rechazar la experiencia, y así detectar las señales que el cuerpo envía.

“Tus posturas, gestos, movimientos y sensaciones internas influyen, afectan e impactan en quién sos, cómo pensás, cómo sentís y todo lo que hacés en tu vida. Pero, ojo, tenés que ser consciente de que toda área de tu cuerpo que aún no has descubierto, y te dispongas a hacerlo, puede ser lugar de potencial incomodidad. Y estas molestias pueden manifestarse no solo en el cuerpo, sino también en tu mente, tus pensamientos. Incluso generar fricciones con tus seres queridos. Para mí vale mucho la pena, ya que todo lo inexplorado acerca de vos es o se va a convertir en una suerte de traba de tu armonía”, afirma el autor, en el libro editado por Ediciones VR.

8.- El problema del final, de Arturo Pérez Reverte

Arturo Pérez-Reverte es un clásico. Alfaguara publicó a fines del año pasado esta novela que de algún modo es un homenaje a Sherlock Holmes, a su autor, Arthur Conan Doyle, y al actor que le dio su rostro y su imagen, Basil Rathbone. Ambientada en 1960, también hay en la historia un homenaje al cine y, en última instancia, a la ficción y a su indiscutible influjo en la realidad.

En palabras del propio Arturo Pérez-Reverte: “Considero que Sherlock Holmes, con Don Quijote y con los tres (cuatro) mosqueteros son los personajes más grandes, fascinantes y originales de la literatura universal”.



El libro se sitúa en junio de 1960. Un temporal mantiene aisladas en la idílica isla de Utakos, frente a Corfú, a nueve personas alojadas en el pequeño hotel local. Nada hace presagiar lo que está a punto de ocurrir: Edith Mander, una discreta turista inglesa, aparece muerta en el pabellón de la playa. Lo que parece un suicidio revela indicios imperceptibles para cualquiera salvo para Hopalong Basil, un actor en decadencia que en otro tiempo encarnó en la pantalla al más célebre detective de todos los tiempos. Nadie como él, acostumbrado a aplicar en el cine las habilidades deductivas de Sherlock Holmes, puede desentrañar lo que de verdad esconde ese enigma clásico de habitación cerrada. En una isla de la que nadie puede salir y a la que nadie puede llegar, inevitablemente todos acabarán convirtiéndose en sospechosos.