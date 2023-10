«Taylor Swift: The Eras Tour», la película que ya superó los usd 100 millones antes de su estreno

La película del concierto Eras Tour recaudó más de 100 millones de dólares con la venta de entradas anticipadas de acuerdo con su distribuidor oficial AMCTheatres. Estos números incluyen todas las locaciones y funciones alrededor del mundo.

El 13 de octubre la película se estrenará en 8500 cines en 100 países, entre los que se encuentra Argentina. Podés ver cuáles son los cines que la tienen en su cartelera en este link.

De acuerdo con este artículo de Boxoffice, la película rompió el récord de ingresos por preventas en un solo día en AMC. Sobrepasó un 53% a Spider-Man: No Way Home y logró recaudar 26 millones de dólares. Además, en Fandango, una distribuidora de Estados Unidos, la película del Eras Tours se sitúa entre las 10 mejores ventas anticipadas de todos los tiempos. Solo cinco películas en 2023 generaron al menos 100 millones de dólares en sus debut en Estados Unidos, según esta nota de Variety. Ellas son Barbie (162 millones), Super Mario Bros. La película (146 millones), Spider-Man: A través del Spider-Verso (120 millones), Guardianes de la Galaxia Vol 3 (118 millones) y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (106 millones).

AMC y sus socios distribuidores Variance Films en Estados Unidos, Cineplex en Canadá, Cinépolis en México y Centroamérica y Trafalgar Releasing fuera de Norteamérica respondieron al interés de los operadores de cine en proyectar la película. Asimismo, siguen tomando medidas para llegar a acuerdos con otros operadores de otras partes del mundo para proyectarla.

La premiere tendrá lugar en Los Ángeles el 11 de octubre. La película pudo producirse entre los paros de actores y guionistas de Hollywood ya que SAG-AFTRA (Screen Actors Guild y American Federation of Television and Radio Artists) llegó a un acuerdo provisional para cubrir producciones individuales no-AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), de acuerdo con este artículo de Billboard. Estas producciones debían cumplir las mismas normas que los sindicatos que están buscando en sus negociaciones con los estudios. Una fuente cercana a Swift confirmó a Billboard que el documental había tenía autorización por ese acuerdo.

El próximo destine de The Eras Tour será Buenos Aires, el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio del Club Atlético River Plate. Se espera que la gira alcance una recaudación de 1.400 millones de dólares cuando termine en agosto de 2024, según esta nota de Forbes Argentina.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.