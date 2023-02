Todos los estrenos que llegan en marzo al streaming: Netflix, HBO, Amazon y más

Febrero está llegando a su fin y, como todos los meses, es momento de repasar las novedades que llegarán al mundo del streaming para los próximos días. Y hay que decirlo: marzo viene bastante cargadito de series y películas interesantes.





Es momento de preparar unos pochoclos, alguna bebida que nos guste y acomodarnos en el sillón para empezar a planificar esas maratones que tanto disfrutamos. Mientras, nosotros te contamos todo lo que llega a las distintas plataformas.



Netflix



Uno de los primeros grandes estrenos de la N roja llega el 9 de marzo, con la segunda parte de la temporada 4 de «You», la serie del psicópata Joe Goldberg que en su primer mes allá por 2018 tuvo más de 40 millones de espectadores en simultáneo. Ahora, Joe promete dejar atrás su oscuro pasado y comenzar una vida nueva en Londres, pero una serie de eventos harán que la situación esté muy lejos de ser la que él esperaba.

También habrá actividad nacional, porque el 22 estrenará la segunda temporada de «El Reino», este thriller político que cuenta con Diego Peretti como protagonista y que generó cierta disparidad en la crítica tras su primera temporada. Aquí seguimos la historia de Emilio Vázquez Pena, líder religioso que en los capítulos anteriores buscaba convertirse en el Presidente de Argentina tras el asesinato de su compañero eclesiástico.





El 24 llegará la tercera temporada de «Atlanta», esta serie que repasa el mundo del hip hop y sigue la historia de Earn, encarnado por el talentoso Donald Glover, y sus intentos por ayudar en la carrera de su primo, el rapero Paper Boi. Netflix lanzará la anteúltima temporada, vale recordar que la última se emitió durante fines del año pasado en FX.

Habrá también varias películas interesantes, entre las que destacan el thriller «Luther: cae la noche» (10/03), «El rey de las sombras» (17/03) y «Boksoon debe morir» (31/03). Por su parte, habrá documentales intrigantes, con dos destacados: «MH370» (08/03), la historia del avión de Malaysia Airlines desaparecido en 2014 sin dejar rastros; y «Misterios del Titanic» (15/03), con el director James Cameron como protagonista explorando el barco por fuera y por dentro.



HBO Max



El primer día del mes, HBO Max lanza la casa por la venta con el estreno de «Motel Valkirias», la superproducción portuguesa con tintes de western (y, según la crítica, algún aire a film de Tarantino) que transcurre en el límite entre Portugal y Galicia, y que promete convertirse rápidamente en una de las más vistas con sus 8 episodios de aproximadamente 50 minutos.





Para el 7 de marzo tendrá lugar la segunda temporada de «Perry Mason», el policial ambientado en la década del 30′ en el que seguimos la historia del investigador Mason, quien debe trabajar en un caso de secuestro de niños con una enorme repercusión. Pero, para esta segunda temporada, la cosa será aún peor porque tendrá que estar atento a un caso repleto de conspiraciones y peligrosos escenarios.

A finales de mes, la afamada «Succession» tendrá su cuarta y última temporada, para cerrar a la altura de los elogios que esta serie suele recibir. Las tensiones puertas adentro de la familia Roy estarán en su punto máximo, cuando una esperada venta amenace con concretarse. Se lanzará el 27 de marzo.



Amazon Prime Video



El viernes 3 se lanzará «Daisy Jones & The Six», la historia de una clásica banda de rock -llamada The Six- que en los 70′ sumó a sus filas a la cantante Daisy Jones, con la intención de expandirse y enamorar a su público… y todo lo que llevó a la caída de la banda. Dato de color: está protagonizada por Riley Keough, nieta de Elvis.





También se lanzará «Clase 07′», una serie que nos presenta una reunión de 10 años de egresados del secundario que se transforma por completo: en medio del evento se desata un fenómeno climático que hará que todos tengan que relacionarse aún más. Esto será el 17 de marzo, mismo día que se presentará «Swarm», la historia de una joven fanática obsesionada con su ídolo pop y un oscuro giro de los acontecimientos.

Star +



Aquí toda la atención se la lleva la tercera temporada de «The Mandalorian», el spin off de Star Wars que más elogios cosechó en los últimos años. Con Pedro Pascal a la cabeza, seguimos el viaje de su personaje junto a Grogu, también conocido como ‘Baby Yoda’, y un cruce con viejos aliados que harán las delicias de los fanáticos de la saga. Se lanzará este miércoles y saldrá un episodio por semana.