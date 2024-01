Una muestra para no perderse en la Sala de Arte Saraco de Neuquén

Texturas, colores, geometrías, espacios y desplazamientos: distintas formas de interpretar las in-materialidades cuando dos artistas piensan la espacialidad desde lugares en origen contrapuestos. Fernanda Rege (Buenos Aires, 1973) y Didier Cheuquel (Cutral Co, 1984) logran entablar un diálogo a través de sus obras, tan diferentes unas de las otras, en la muestra montada en la Sala de Arte Emilio Saraco (Olascoaga y vías del ferrocarril, Neuquén).



Surgida de una convocatoria de la sala en 2022, ambos artistas, que no se conocían hasta entonces, descubrieron en la obra del otro un diálogo posible que, tal como reconocieron ambos en u n diálogo con Río Negro, solo pudieron verlo en el montaje final.

La muestra ofrece una especie de doble entrada. Por un lado, “Cielos y geometrías” reúne las obras de Cheuquel; por el otro, “Recartografiar el mundo” lo hace con las de Rege. Porque, como dice el texto de prensa de la muestra, mientras Fernanda Rege presenta obras con materiales cargados de sensibilidad, en las que propone cuestionarnos la objetividad de la cartografía y su representación del espacio, Didier Cheuquel realiza una serie de pinturas en las que investiga el espacio a partir de la geometría, las perspectivas, la luz y la sombra.

“Desaguadero”, la Argentina en posición horizontal, una delas obras de Fernanda Rege.



El contraste entre las líneas rectas de la geometría propia del arte de Cheuquel y las formas en que Rege da a su materialidad hecha de saquitos de té que ofrecen otro tipo de movimiento, más cálido si se quiere, acaso también dado por los tonos de la materia elegida.

“Me gustó mucho como quedó montada la muestra, me gustó mucho compartir la sala con la obra de Didier, un juego entre sus líneas rígidas y no tan rígidas en mi caso, una sensación de levedad, diría». Fernanda Rege.



“Cosidos a mano, los saquitos van formando diferentes imágenes que funcionan como cartografías, por ejemplo, hay un mapa que se puede visualizar y que está puesto de determinada manera que tiene que ver con los territorios y los desplazamientos, hay mucho en la obra que trabajo que tiene que ver con los desplazamientos de multitudes”, dice Fernanda Rege.

“Buenos días, buenas tardes y buenas noches”, una de las obras expuestas de Cheuquel, inspirada en la escena final de la película «The Truman Show».



“Los movimientos también generan una recartografía”, sostiene la artista. “Los territorios se van cartografiando según el desplazamiento de cada persona porque, más allá de lo macro que uno pueda decir de eso, también se recartografía lo micro de cada persona”.

El Torreón retrato de Chos Malal, acrílico sobre lienzo de Didier Cheuquel.



Por su parte, Didier Cheuquel mantuvo su estilo de geometrizar el paisaje patagónico, alrededor de su Cutral Co natal puestos en color, pero, esta vez, incorporó cielos, primero fotografiados y luego llevados al bastidor. Y a esos cielos le agregó puertas y ventas.

«Tiempo suspendido», de Fernanda Rege.



“Empecé a meterme mucho a sacar fotos de cielo en distintos momentos, siempre Cutral Co, también algunos en Chos Malal. Incluí esas puertas que dejaban entrever que había algo más, un espacio más, representado por escaleras, una luz que entra y las aberturas, las puertas y ventanas”, revela el artista.

Rege destaca de la obra de Cheuquel el modo en que trabajó el espacio aéreo, los cielos. “Me gustó mucho como quedó montada la muestra, me gustó mucho compartir la sala con la obra de Didier, un juego entre sus líneas rígidas y no tan rígidas en mi caso, una sensación de levedad diría. Didier tiene algunas obras que abren a un espacio que es el cielo, hay una sensación de ventana que el agrega a sus obras. Es interesante para mí lo que se generó entre ambas obras”.



Por su parte, Cheuquel, ve en el espacio el punto de encuentro entre ambas producciones, “en trabajar con el espacio real, los cielos, ciertos paisajes trabajados a nuestros modos”. Y coincide con Rege en que una vez montada la muestra vio la conexión: “cuando la vi entendí el trabajo”.