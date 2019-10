Es cierto que, cuando no eran aliados, Kicillof insultó a Massa, quien rechazaba volver al kirchnerismo

En Facebook es viral el posteo de una foto de Sergio Massa y Axel Kicillof posando juntos y sonrientes, en el que se citan supuestas declaraciones de ambos. “Massa es un forro que nos miente”, es la que se indica que afirmó el ex ministro de Economía de la Nación y candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. “Con el kirchnerismo no voy ni a la esquina”, es la que se atribuye al candidato a diputado, ex diputado y ex intendente de Tigre. Efectivamente dichas frases les pertenecen a ambos dirigentes políticos, que fueron adversarios y ahora son aliados y postulantes del Frente de Todos.

La foto con ambas frases sobreimpresas fue publicada el 9 de octubre último y ocho días después había sido compartida más de 13 mil veces. La original -en la que aparecen Massa y Kicillof juntos y que fue distribuida por el Frente de Todos el último 10 de julio- corresponde a una actividad electoral realizada ese mes, en el inicio de la campaña electoral con vistas a las elecciones primarias, en Necochea, Provincia de Buenos Aires.

Qué dijo Kicillof

Efectivamente, según consta en videos subidos a YouTube el 12 de noviembre 2015 (ver acá y acá), Kicillof afirmó: “El forro de Massa nos miente sobre eso, porque está mal que lo diga, está mal, es mentira, está comparando la jubilación de 3 millones de personas con 60 mil tipos, con $ 60 mil, que está bien para reinsertarse en la sociedad que laburen, que se labura controlado por comisiones internacionales”.

En ese momento, Kicillof era ministro de Economía de la segunda Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y había cuestionado los dichos del líder del Frente Renovador, quien venía sosteniendo (ver acá, acá y acá) que en la Argentina “un preso gana más que un jubilado”.

El mismo día en que se publicaron los videos con el insulto de Kicillof a Massa, el entonces funcionario nacional pidió disculpas por Twitter. “Le pido disculpas públicamente a @SergioMassa por el exabrupto que tuve en una charla casual con los vecinos el domingo”, escribió.

Qué dijo Massa

El 12 de octubre de 2017, Massa, que entonces era candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires por la alianza 1País, escribió en Twitter: “Yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina porque van a las elecciones en busca de fueros. Nosotros vamos a defender a la clase media”.





Además de ese tuit, Massa, ex jefe de la ANSES durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2009), sostuvo en reiteradas ocasiones a partir de 2013, cuando se fue del Frente para la Victoria y compitió contra ese espacio por una banca de diputado nacional, su rechazo a la posibilidad de retornar al kirchnerismo (ver acá, acá y acá).

En junio último, semanas después del anuncio de Fernández de Kirchner de que sería candidata a vicepresidenta en una fórmula con Alberto Fernández, Massa hizo pública su decisión de volver a competir por una banca de diputado nacional pero por el Frente de Todos, apoyando a la postulación de la ex presidenta y compartiendo la lista con referentes del Frente para la Victoria.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes