Escándalo en Uruguay con el hijo de Mónica Gonzaga, que podría ser deportado

En las últimas horas, la actriz Mónica Gonzaga se encuentra en el ojo de la tormenta. Sucede que su hijo Adriano Sessa, de 22 años, podría ser expulsado de Uruguay, tras ser apuntado como el organizador de una fiesta clandestina multitudinaria en Sauce de Portezuelo.

Según trascendió, la celebración convocó a más de 500 personas y se cobraba una entrada de unos 30 dólares, acción con la que se habrían violado las estrictas restricciones implementadas en el vecino país contra el coronavirus. Por ese motivo, las autoridades locales analizan quitarle la ciudadanía por incumplir las medidas sanitarias.

Por su parte, la artista declaró que “mi hijo hizo una reunión en casa para 20 personas, armaron un flyer porque vivo en un lugar sin calle con nombre sobre el mar, lo viralizaron y empezó a caer gente desconocida. Quiso sacarla, no logró y uno de los amigos llamó a la policía. Serían 100 personas”.

Agregó además que ella no participó del evento, porque es paciente de riesgo ya que sufrió una grave enfermedad en los últimos meses. “Tuve acá neumococo y casi muero. Yo me quedé en la casa. No fui a echarlos para no correr riesgo”, declaró.

Finalmente, en caso de que el gobierno uruguayo decida sancionar a su hijo y a su familia, Gonzaga indicó que “él tendrá que responsabilizarse y si Uruguay quiere tomarnos como hecho ejemplificador, tendremos que atenernos a las consecuencias”.