Escuchá "Súper Sangre Joven", el esperado disco debut de Duki

Un largo camino recorrió Duki, uno de los más destacados traperos argentinos de 23 años, hasta llegar a su primer disco, "Súper Sangre Joven", que desde este viernes esta disponible en todas las plataformas digitales.

Después de agotar un Luna Park en el año pasado y girar por el mundo durante este año y encabezar el festival de trap más grande de la región, el rapero porteño nacido en La Paternal bajo el nombre de Mauro Lombardo, reunió por por mera vez sus canciones en un disco esperado no sólo por sus fans, sino también por un mundo de la música que mira al rap, el trap y el hip hop como la gran beta de un negocio que aún no logra dominar, simplemente porque se trata de artistas que no se dejan dominar por la industria. No la necesitan: hicieron todo sin ella.

Surgido de esa Masía de la música urbana que fue El Quinto Escalón, Duki, muestra en su primer disco todo lo bueno que viene mostrando desde que sobresalió en las batallas de gallos porteñas. Básicamente, su capacidad para escupir rimas a una velocidad imposible. Súper Sangre Joven fue producido mayormente por NEUEN, más las participaciones de ASAN, Sky Rompiendo y Taxi Dee. C.Tangana, Khea, Leebrian, el italiano Sfera Ebbasta, el latino estadounidense Eladio Carrión y el rapero mexicano Alemán forman parte de una lujosa la listas de invitados.