El rompecabezas de los dioses: rescatan bloques de 80 toneladas del mítico Faro de Alejandría

En lo que ya se considera un hito de la arqueología moderna, un equipo internacional logró devolver a la superficie fragmentos fundamentales del Faro de Alejandría. La estructura, que definió los límites de la ingeniería antigua, permaneció oculta bajo las olas desde que una serie de terremotos la derribara definitivamente en el siglo XIV.

El hallazgo en las profundidades del puerto egipcio no es solo un rescate de escombros; es la recuperación del ADN de una construcción que ostentó, durante más de mil años, el título de la obra más alta realizada por el hombre.

Gigantes de granito: piezas de hasta 80.000 kilos

Los trabajos de extracción se enfocaron en la zona de la entrada principal del faro, un sector crítico para entender su arquitectura monumental, según indica El Cronista. Los buzos y arqueólogos se toparon con dimensiones que desafiaron la logística de rescate actual:

22 bloques monumentales rescatados en la última fase.

rescatados en la última fase. Piezas colosales: se recuperaron dinteles y jambas que pesan entre 70 y 80 toneladas .

se recuperaron dinteles y jambas que pesan entre . Origen ptolemaico: los materiales muestran una sofisticada mezcla de técnicas arquitectónicas griegas y egipcias.

Aunque las ruinas fueron detectadas en los años 60, recién ahora la tecnología de precisión permitió documentar y extraer estos componentes sin dañarlos.

Proyecto PHAROS: el renacimiento digital de una maravilla

El rescate físico es solo la mitad de la historia. A través de una alianza entre el CNRS de Francia, el gobierno egipcio y la tecnología de Dassault Systèmes, se puso en marcha un «rompecabezas arqueológico virtual».

Mediante el uso de fotogrametría y escaneo láser, los expertos digitalizaron más de 100 fragmentos que aún descansan en el lecho marino. Este mapa digital permitirá a los arquitectos posicionar cada bloque con precisión milimétrica, reconstruyendo virtualmente el faro tal como lucía en el siglo III a.C..

Construido por Sóstrato de Cnido, el faro se elevaba más de 100 metros sobre la isla de Faro. Su luz no solo guiaba barcos, sino que simbolizaba el poder cultural de la Alejandría de los Ptolomeos.

Siglo III a.C.: Inicio de su construcción bajo Ptolomeo I. 1.600 años: Tiempo que permaneció operativo como guía náutica. Año 1303: Un terremoto devastador lo dejó inoperativo. Año 1477: Sus piedras caídas fueron usadas por el sultán Qaitbay para construir una fortaleza.

Hoy, gracias a la arqueología submarina, los fragmentos que el mar reclamó vuelven a la superficie para revelar los secretos de una de las mayores hazañas del ingenio humano.

Con información de El Cronista.