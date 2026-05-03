Maru Botana dice adiós a su local emblemático en Belgrano tras 22 años de dulzura

El mundo de la pastelería artesanal recibió una noticia que sacudió la nostalgia de sus clientes más fieles. Maru Botana confirmó el cierre definitivo de su local histórico en el corazón de Belgrano, un espacio que durante más de dos décadas fue el epicentro de sus famosas tortas y encuentros familiares.

«Es una parte de la historia muy importante», confesó la chef en un emotivo descargo a través de sus redes sociales, rodeada de su equipo de trabajo.

El local ubicado en 11 de Septiembre 1982 no era un comercio más: fue el punto de referencia donde la marca se consolidó tras sus inicios en los años 90. Sin embargo, lejos de ser un adiós definitivo a la zona, la empresaria aclaró que se trata de un cambio estratégico para modernizar la experiencia de sus clientes.

Migueletes 921: el nuevo refugio de la dulzura de Maru Botana

La mudanza es inminente y la nueva sede ya tiene dirección confirmada. La esencia de la marca se traslada a pocos metros, a la calle Migueletes 921.

El objetivo de este movimiento es renovar la infraestructura y ofrecer un espacio más acorde a las exigencias actuales, sin descuidar las recetas clásicas que nacieron bajo el ala de Francis Mallmann hace tres décadas.

La trayectoria de Maru es un caso de éxito que combina la calidez hogareña con una visión comercial agresiva. Lo que comenzó en 1993 como un pequeño emprendimiento hoy es una cadena con presencia internacional, incluyendo una reciente apertura en Barcelona, España.

A pesar del cierre de la sede central de Belgrano, la red de locales sigue activa en puntos estratégicos: