Por las tormentas, se cambió el horario de la carrera de Franco Colapinto: a qué hora será la largada en el GP de Miami

Franco Colapinto correrá este domingo en el GP de Miami. Foto: Gentileza NA.

Por las tormentas eléctricas y el pronóstico de lluvias, se modificó los horarios del GP de Miami. A qué hora correrá Franco Colapinto.

Se acordò adelantar la largada en un acuerdo entre la FIA, la organización de la F1 y el promotor de Miami.

A qué hora correrá Franco Colapinto: el comunicado de la FIA

«Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, explicó la FIA en un comunicado.

Es decir será a las 14:00 (hora de la Argentina).

Hay una norma de Florida que prohibe que se hagan eventos al aire libre ante riesgo de tormentas elèctricas.

Octavo lugar de Franco Colapinto

El argentino volvió a tener una destacada actuación y consiguió el octavo lugar en la clasificación del GP de Miami.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

¿Por dónde se puede ver la carrera de Franco Colapinto?

La Fórmula 1 informó por dónde se podrá seguir la carrera del piloto argentino:

Televisión: Fox Sports

Streaming: Disney+ Premium y F1TV

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