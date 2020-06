Escuela n°79, 93 años de vida

Allen

El 1° de junio próximo mi querida escuela, que como alumno frecuenté allá por el año 1940, cumplirá un año más de vida. En esta oportunidad, tal festejo no se ha de realizar a raíz de las medidas tomadas por las autoridades nacionales por la pandemia de corona virus que azota a nuestro país; ello me ha de impedir el poder cantar, con verdadera unción patriótica, tal como nuestras maestras y maestros nos enseñaron, las estrofas sagradas de nuestro Himno Nacional Argentino, como lo he venido haciendo a través de tantos aniversarios.



En esta oportunidad me referiré a la celebración efectuada el 1° de Junio de 1999 en el local escolar. Participé integrando una delegación del Centro de Jubilados de Allen y ex alumnos de la escuela, dando lectura a una pequeña reseña de su historia que en partes de su texto decía así:

“En un día como hoy pero en el año 1927; tal vez ya nadie recuerde si en la chacra N° 48, propiedad de don José Cirigliano llovía o si el sol bañaba el Valle con sus débiles rayos de los últimos días otoñales; pero sí vamos a recordar la fundación de la Escuela N° 79, por aquel entonces llamada «La Balsa», hoy «Guido Brevi», en reconocimiento a la donación del terreno que efectuara junto con su hermano Alejandro donde se encuentra emplazado su edificio.

En el acto se homenajeó a la maestra Palmira Barbaro quien llegara a Allen en el año 1941 y fue docente por muchos años en esta escuela. En reconocimiento a una de las aulas, se le colocó su nombre y una placa donada por sus ex alumnos. Un saludo afectuoso a directivos y a todo el personal y feliz cumpleaños escuelita… y continúa por el surco de forjar buenos argentinos.



Félix Ballester

DNI 7.301.874