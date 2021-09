Escuelita VII: los militares no aportaron información en sus declaraciones

El oficial del Destacamento de Inteligencia 181 del V Cuerpo en Bahía Blanca (76-77), Jorge Granada, aseguró que durante la dictadura se enteraba de los hechos de represión de la “subversión” por el diario La Nueva Provincia. Negó que manejara información sobre detenciones u operativos antisubversivos.

“De personas secuestradas no sé nada, a veces salía en los diarios de alguien que detenían. Luego por el juicio de Bahía Blanca (2012) supe algo”, reafirmó.

Fue el tercero de los acusados que habló ayer ante el TOF de Neuquén. Como novedad, respondió las preguntas de la fiscalía, en tanto los militares que lo precedieron se limitaron a describir los reglamentos y a rechazar los cargos en su contra, sin aportar más información.

El militar (R) Osvaldo Páez dijo que no había pruebas de que dio órdenes o participó en los operativos que terminaron con detenidos - desaparecidos. Carlos Taffarel cuestionó la falta de información de un exconscripto de Inteligencia, como toda defensa de las imputaciones de torturas y asesinatos.

Granada respondió a la fiscalía que los que informaban de sospechosos de actividades ilícitas al comandante eran los de la Cámara Hotelera o inmobiliaria de Bahía, pero no era la actividad que hacía el Destacamento.

Aseguró que de la zona Neuquén “no supe nada, ni pedí informes de nada. No sé quien estaba” con las detenciones, creo que la zubzona, dijo. A su cargo estuvo el interrogador Santiago Cruciani, alias Mario Mancini o reconocido por las víctimas como “El Tío”, en el campo de torturas del V Cuerpo. Agregó que si él lo calificó con el mayor de los puntajes “fue porque me lo ordenaron, no es incorrecto”; al tiempo que negó haber conocido la existencia de “La Escuelita”. “ Había rumores”, sostuvo.

De los operativos y secuestros dijo haberse enterado por la indagatoria del general fallecido Adel Vilas, tras el regreso de la democracia y antes de las leyes de impunidad. “Me enteré por la prensa”, insistió ante cada pregunta que hizo el fiscal sobre la producción de información de Inteligencia sobre la militancia hasta 1977. Su sección, dijo, informaba sobre la población chilena.

Con total naturalidad y desparpajo, el oficial de Inteligencia aseguró que “no sé si alguien en el V Cuerpo debe saber” sobre los secuestros. “De los desaparecidos tampoco sé nada, también me enteré por la prensa”, reiteró. “El Destacamento 181 no tenía nada que ver”, insistió con naturalidad ante la continuidad de las preguntas de la fiscalía.