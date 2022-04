Con un elenco de lujo, llega a la región «Rotos de amor», una comedia para reír y emocionarse

Quien alguna vez no dejó todo por amor, o tuvo un amor no correspondido, imposible o quién no pasó por los avatares de una separación. Todos alguna vez vivimos alguna de estas situaciones y justamente la obra “Rotos de Amor” llega a la escena local para ponerle humor, reflexión y emoción a lo que a cualquier persona pudo haber pasado mientras estuvo enamorada. Y llega con un elenco de lujo integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Victor Laplace y Roly Serrano. Las funciones en la región comenzarán este miércoles en Zapala y continuarán el jueves en Cutral Co, el viernes en Cipolletti, sábado en Roca y domingo, a las 20, en el Casino Magic de Neuquén (ver abajo)

Antonio Grimau, en diálogo con Río Negro, sostuvo que es un espectáculo donde el público reirá a carcajadas, pero también se irá con un mensaje. “La obra trata de cuatro hombres a los que no les fue demasiado bien en el amor. Entonces van contando sus historias personales. Donde se va desgranando el sentimiento de cada uno y, a la vez, es lo que permite hablar sobre el amor”, explicó.

Se trata de cuatro visitadores médicos que se conocen a través de su trabajo y que forjan una amistad entrañable. A tal punto que cada uno de ellos cuenta su historia y espera el consejo de sus amigos. “Todos están profundamente enamorados. Ellos creen en el amor. Y los cuatro tienen profundos problemas para relacionarse, muchos inconvenientes y eso trae también mucho humor al espectáculo. Porque están al borde del ridículo”, resaltó el actor.

Grimau adelantó que su personaje es uno de los que se enamora de algo imposible y de todo lo que sufre y disfruta de esta situación. Lo resumió diciendo que: “Por ejemplo, mi personaje está enamorado de una ilusión. Ni siquiera de una mujer posible porque ella está casada y con hijos. Evidentemente, a todas luces, es un amor imposible. Pero legítimo y este hombre lo disfruta a pesar de todo”.

Para construir su personaje, Grimau contó a Río Negro que lo hizo un poco volviendo a su pasado. “He tenido una experiencia de adolescente de apenas seis meses, no de ocho años como le pasa a mi personaje, de estar profundamente enamorado de una señorita que tenía un novio. Yo sabía que era imposible acercarme a ella, era imposible conquistarla porque ella estaba, evidentemente, enamorada de ese novio. Sin embargo, para mí era un deslumbramiento un pensar en ella, un quererla, un ansiarla. De todos modos había una cuota de sufrimiento y también de disfrute al contemplarla a la distancia sabiendo que era un amor imposible. Porque a uno lo puede volver muy loco el amor”.

Mensaje de amor

Grimaú resaltó que además de tratarse de un espectáculo que está pensado para pasar un buen momento, también hay un mensaje profundo y reflexivo sobre qué es el amor y cómo cada persona lo vive. “Creo que además de ver un espectáculo donde la gente se ríe muchísimo y la pasa muy bien, por situaciones que son realmente muy graciosas, muy cómicas, creo que lo que deja finalmente es un sentimiento de reflexión acerca del amor”, subrayó.

Y precisó que invita a reflexionar sobre cómo vivimos esas situaciones donde no somos correspondidos, donde amamos a escondidos o donde una pareja de muchos años empieza a tambalear. “La obra también habla de las imposibilidades que, a veces, conlleva estar enamorado de una persona y conquistarla o el recorrer una relación de muchos años que empieza a sufrir algunas falencias. Eso creo que es lo que va desgranando el espectáculo. Una mirada profunda y reflexiva acerca del amor”, indicó. Los actores del elenco Rotos de Amor (Antonio Grimau, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly Serrano) seguirán de gira por todo el país. Después del rotundo éxito que tuvieron en una temporada en Carlos Paz, donde la obra fue galardonada con el Premio Carlos de Oro, y en esta última temporada en Mar del Plata fue nominada al Premio Estrella de Mar en los rubros Mejor Comedia Dramática, Mejor Dirección y Mejor Actor (Osvaldo Laport), tienen planificado seguir viajando hasta mayo en principio. “La idea es seguir de gira recorriendo buena parte del país”, concluyó el actor.

De gira

Zapala: miércoles, a las 21:30, en el Cine Teatro Amado Sapag. Entradas: $1800 y $2000.

Cutral Co: jueves a las 21 en Cine Rex. Entradas: $1800 y $2000.

Cipolletti: viernes a las 21:30 en el Complejo Cultural Cipolletti. Entradas: $2000.

Roca: sábado, a las 23, en Casa de la Cultura. Entradas: $2000.

Neuquén: domingo, a las 20, en Casino Magic. Entradas: $2000, en venta en Flipper (Avda. Argentina y Alberdi), boletería del casino (Teodoro Planas 4005) o por sistema a traves de www.entradauno.com,.