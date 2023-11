Cuatro libros imprescindibles de escritoras de periodismo narrativo

Si la forma en que le damos sentido a la experiencia (la nuestra o la de la época) es transformándola en historias, hay escritoras que llevaron este arte a su punto cúlmine. En estos límites difusos entre la ficción y la realidad está el género literario llamado periodismo narrativo.

Te recomiendo cuatro libros imprescindibles para adentrarte en este mundo.

Joan Didion – Los que sueñan el sueño dorado

Didion es periodista (quizás más periodista que escritora de ficción) y arrancó su carrera en Vogue, donde un artículo titulado Sobre el amor propio llamó la atención en todas partes por su profundidad. Después, su investigación siguió por temas que iban desde Linda Kasabian y estar rodeada de inculpados por el asesinato de Roman Polanski, a la banda The Doors en el estudio de grabación (en el ensayo El álbum blanco), hasta temas políticos como una dictadura en El Salvador.

Todo este recorrido, además de leerse en Los que sueñan el sueño dorado, puede verse en The center will not hold (disponible en Netflix), un documental apasionante que filmó su sobrino sobre su vida. De hecho, hilo conductor de la película es la voz de la escritora leyendo muchas de sus piezas (así que, si no te convencí yo de leer su libro, quizás Netflix lo haga).

Leila Guerriero – Teoría de la gravedad

Dicen que dejar las pantallas y leer algo para conciliar el sueño puede ayudarnos a dormir mejor y si hay un libro ideal para esto es el que compila las columnas de Leila Guerriero. Precisamente por tratarse de una selección de columnas publicadas a lo largo de cinco años en el diario El País, cada parte no lleva más de una hoja. Eso sí, cuando te pesen los ojos y quieras decir «hasta mañana», probablemente no aguantes la tentación de leer una más.

Ciertamente, Guerriero exhibe la maestría que la convirtió en una de las voces cantantes del periodismo narrativo a nivel nacional en Teoría de la gravedad. Aunque no es el más clásico de todos sus libros en este género (como quizás sea Los suicidas de fin del mundo) es el más reciente. En palabras de Pedro Mairal (quien escribió su prólogo): «Este no es un libro para olvidarse de uno mismo y flotar en destinos ajenos, sino un libro para caer justo en el centro de nuestra propia existencia».

Mariana Enríquez – La hermana menor

Este año (el 28 de julio, para ser exactos) Silvina Ocampo hubiera cumplido 120 años. No tengo la menor duda de que la mejor forma de celebrar este aniversario es leyendo La hermana menor, que recorre todos los mitos, creencias, relatos y testimonios alrededor del miembro más extravagante de la familia Ocampo.

Si cada fuente de información y cada pequeño detalle es interesante para reconstuir la vida de Silvina ―desde las pocas apariciones en la Revista Sur dirigida por su hermana, su matrimonio con Adolfo Bioy Casares, su mutua amistad con Jorge Luis Borges, el presunto amorío con la poeta Alejandra Pizarnik, su forma de evadir las convenciones tanto en su vida como en su escritura― hace falta un talento como el de Enríquez en el periodismo y en la ficción para construir este relato (que vuelve casi imposible dejar el libro en la mesa).

Rebeca Solnit – Una guía sobre el arte de perderse

La noción de perderse abarca diversas dimensiones, desde desorientarse en un lugar físico hasta perderse en el laberinto de la mente. Estos extravíos no tienen por qué significar algo malo; tal como señala Solnit, en estos ensayos cada pérdida puede llevarnos a descubrimientos inesperados. Retomando la línea que sugirió la poeta Eizabeth Bishop en 1976, «el arte de perder se domina fácilmente».

Solnit saltó al estrellato con su libro Los hombres me explican cosas (que dió origen al término mansplaning), pero en Una guía sobre el arte de perderse (que es anterior) explora una línea un poco menos preocupante de la realidad, recorriendo múltiples dimensiones de la pérdida, desde la memoria familiar, lo perdido en la distancia y en el tiempo, la extinción de especies y de expediciones en el continente americano. Tal como destacaron las críticas, la autora es una de las ensayistas más sofisticadas de su generación, que escribe tanto con el corazón como con la cabeza, logrando un equilibrio preciso entre pasión y seriedad.

