«Dónde está ese gordo», músico de Neuquén le hizo una canción a Papá Noel

Estamos a nada de la Navidad y desde hace días cuelgan de los arbolitos las cartas de todos los niños y niñas del mundo con la lista de regalos que le pidieron a Papá Noel para este año. Pero hay alguien que ya no es pequeño, pero conserva en su interior la ilusión navideña. Es músico neuquino. Lejos de las lapiceras y los lápices de colores, utilizó su guitarra para hacerle una canción a Santa.

Eduardo Antonio Gómez sabe, del lado adulto y desde el corazón de un niño, lo que significa la llegada de ese señor vestido de rojo, que se cuela por la noche sin hacer ruido para que la mañana siguiente sea plena felicidad en cada hogar del mundo. Pero no son tiempos fáciles desde lo económico, incluso para ese ser mágico que nos llena de regalos, aún cuando tiene un ejército de duendes que le construyen los juguetes que le piden las infancias.

Entonces Eduardo dijo «no te voy a escribir, te voy a cantar». Y esa canción fue tomando forma y encontró su camino hacia el alma de los más pequeños para que no pierdan la ilusión de estas fechas a pesar de que este año tal vez, Papá Noel no pueda llegar con ese autito eléctrico, ese par de patines o esa bici tan soñada. Resignificar la Navidad, de eso se trata.

«Dónde está ese gordo», es el título del tema de 3.34 minutos, que contó con la voz y la guitarra de Eduardo Antonio Gómez, el cello de Lucía Espeche y la producción musical de Mauro Saldaño. «La canción se viene armando desde hace varios años, pero este 2023 nos pareció que teníamos que lanzarlo. Vino justo en un año en el que las cosas no están fáciles para nadie y me pareció que era momento de encontrarle el verdadero significado a la Navidad. No son tan importante los regalos, sino que los niños se sientan felices y amados por su familia», aseguró el músico y compositor.

El cantautor explicó que con su tema intentó mezclar un poco de humor, sobre todo con el título de la canción y su «sulki sin perros y sus ponis con cuernos», con el mensaje para todos de que pese a todo a Papá Noel se lo está esperando, «No le pido mucho. No quiero juguetes. Tengo mi caballo y soy su jinete. Tengo una ovejita hecha de papel», así arranca el tema.

«Esto lo escribí pensando en los niños y niñas del interior de nuestra Patagonia, porque me gusta incorporar imágenes de la zona en la que vivo», agregó Eduardo. Y a ese le suma que el niño de la canción armó su arbolito y «puso de pinito a un pehuén». El tema finaliza con voces de niñas que dicen «espero que vengas, yo me porté bien. No me falles gordo, yo te esperaré».

«El mensaje que pensamos para la canción es que no importa si llega un camioncito o una muñeca. En la Navidad estar en familia, recibir abrazos y risas es lo que mejor, reforzar que nuestros niños necesitan contención; sobre todo en estos tiempos», finalizó el músico.

Quien es Eduardo Antonio Gómez

Poeta, compositor y cantante llevó a cabo una incansable labor en el ámbito musical de la zona patagónica, ofrece un repertorio de canciones y poesías propias con un acompañamiento de guitarra rico y sensible. Sus composiciones reflejan vivencias, personas, sentimientos y valores que le permiten sentirse una persona plena y comprometida con su familia, sus afectos y su tierra natal.

Inspirado por referentes como Luis A. Spinetta, Pedro Aznar, Jorge Drexler, Juan Falú y Vinicius de Moraes, las obras de este artista se nutren de una profunda raíz latinoamericana que se entrelaza con los inconfundibles matices de su Patagonia.

Fue galardonado en el certamen Pre-Cosquín en la ciudad de Cosquín, Córdoba, con su milonga de creación «Sur Lejano Sur». En 2020, lanzó su disco «Pilares» que incluyó los sencillos «Canción de cuna para un duendecito patagónico», «Tus Alas» y «Yo seguiré a tu lado». Sus canciones también forman parte de la banda sonora de un cortometraje elaborado para el ciclo «Cine con vecinos Neuquinos» organizado por el Ministerio de las Culturas de Neuquén.

Además, fue seleccionado por la organización del Encuentro Mundial Virtual América Madre Filial Rio III Córdoba para inaugurar el evento interpretando canciones de su autoría, presenciado por 264 escritores de 22 países del mundo.

En su faceta literaria, en 2014 publicó su primer libro «Pluma y Pincel» a través de la editorial Ediciones con doble Z, junto a la pintora y compañera Ana Carolina Alonso de Armiño. Este libro tiene el honor de estar en la Biblioteca de Casa de las Américas en Cuba y en la Biblioteca Hispana de Berlín, Alemania. Sus poesías forman parte de la Antología «Confluencias» editada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Neuquén. En 2022 presentó su segundo libro de Poesías titulado «A corazón abierto» nuevamente a través de la editorial Ediciones con doble Z.

El videoclip presentado el mismo año, «Yo seguiré a tu lado», que luego fue seleccionado por INAMU para ser parte del programa Unisono que se transmite por la TV Pública. dió inicio a su nueva y actual formación musical “Dito Trío”, el artista se unió con Raúl Becerra y José Narbona en el proyecto artístico «Abrazo Acústico». Este proyecto explora diferentes géneros y estilos musicales, fusionando zambas, baladas, bossanova y canciones populares con influencias de ritmos latinoamericanos y del jazz. Cada canción y poema seleccionado tiene la intención de crear una experiencia sensorial y emocional, transportando a los oyentes a un estado de paz y serenidad. Las poesías de «A corazón abierto» se entrelazan con las melodías de “Abrazo Acústico”, creando un diálogo poético y musical que invita a los lectores a adentrarse aún más en la experiencia.