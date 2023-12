La película argentina «Los delincuentes» quedó fuera del Oscar

La película que representaba a la Argentina en la carrera para los Oscars quedó fuera de la lista de las elegidas.

El excelente filme dirigido por Rodrigo Moreno, protagonizado por Esteban Bigliardi y Daniel Elías, no fue incluido entre los 15 finalistas en un rubro que sí contará con trabajos de Wim Wenders y Aki Kaurismäki.

Con la película «Apenas un delincuente» (1949, de Hugo Fregonese) como inspiración, Moreno pone en escena a dos empleados bancarios que roban parte del tesoro con el solo objetivo de garantizarse la jubilación. Uno de ellos, idea y lleva a cabo el robo; el otro se encuentra con el botín casi de sorpresa, pero no puede decir que no. El instigador, se entrega a la policía y su cómplice debe guardar el dinero hasta que el otro salga en libertad. No se trata de una historia ni lineal ni llana, aunque tampoco rebuscada.

Considerada como una fábula sobre la libertad, Moreno acude a un lenguaje cinematográfico que mezcla thriller con comedia en un filme que abre esperanzas hacia un cine de autor con capacidad de conmover a un público no asiduo a las salas. La película está disponible en el catálogo de Mubi desde el 15 de diiciembre.

Las elegidas, según publicó el sitio Otros cines, son estas:

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Alemania: The Teachers’ Lounge / Das Lehrerzimmer, de Ilker Çatak

Armenia: Amerikatsi, de Michael A. Goorjian

Bután: The Monk and the Gun, de Pawo Choyning Dorji

Dinamarca: The Promised Land / Bastarden, de Nikolaj Arcel

España: Society of the Snow / La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona

Finlandia: Hojas de otoño / Fallen Leaves / Kuolleet lehdet, de Aki Kaurismäki

Francia: The Taste of Things / La passion de Dodin Bouffant, de Trần Anh Hùng

Islandia: Godland / Vanskabte Land, de Hlynur Pálmason

Italia: Io capitano, de Matteo Garrone

Japón: Perfect Days, de Wim Wende

Marruecos: The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir

México: Tótem, de Lila Avilés

Reino Unido: The Zone of Interest, de Jonathan Glazer

Túnez: Four Daughters / Les filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania

Ucrania: 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov