El cantautor español Salvador Amor llega por primera vez a Neuquén para homenajear a su padre

“Vamos a hacer dos shows. Vamos a hacer dos shows. Uno un poco más en torno a mi obra en particular, a mi trayectoria como Salvador Amor, y otro va a ser un homenaje a mi papá, que falleció en 2019”. Así resume el cantante español Salvador Amor lo que será su primera visita a Neuquén, este fin de semana, donde presentará su espectáculo “El amor que nos queda”, que es un homenaje a su padre, Rafael Amor, con quien habían planeado esta gira. Este sábado, a las 21, estará en Spazio Morrigan (Elordi 39) y el domingo, a las 20.30, en Te.Ne.As (Leguizamón 1701), este último organizado por Artistas Unidos de Centenario.

Salvador Amor viajó a nuestro país desde Madrid no sólo a presentar su nuevo e inspirador show y recordar la obra de su padre, sino también para visitar a su familia, que, por la pandemia, hacía dos años que no veía y, aprovechando el viaje, organizó una serie de shows por algunas ciudades. Estará presentándose en CABA, La Plata, Córdoba, Rosario y Neuquén. “Voy muy ilusionado a conocer Neuquén, a conocer a los artistas, que me acompañarán, y eso también me ilusiona un montón. Poder ir de la mano de otros artistas, que también sienten la poesía y la canción de mi padre como algo importante”, precisó Salvador. En ambos espectáculos estará junto a los músicos-trovadores Joha del Sol, César Cabezas, Facundo Juncos, Gabriel Barrios y Sandra Funes.

La gira que hará por el país, en un principio, la había planificado para hacerla con su padre. Pero la vida tuvo otros planes. Y luego se interpuso la pandemia. Por eso, para Salvador Amor ambos shows van a estar marcados por el amor, la emoción y la singularidad de las canciones que compuso junto a su padre. “Debo confesar que soy fanático de la obra de mi padre, me encanta y me representa profundamente su trayectoria, su obra, su poesía. Creo que es un cantor-poeta necesario y dejarlo que caiga en el olvido, simplemente porque nos ha dejado físicamente, no es justo, sino que creo que es una necesidad vital de difundir su obra y su palabra”, indicó.

Rafael Amor es conocido por toda su obra, pero en nuestra ciudad marco su paso cuando escribió dos canciones de fuerte contenido social como lo fueron “Porcelanato”, que habla sobre la fábrica de cerámicos (ex Zanon) recuperada en la capital neuquina, y la otra sobre el maestro asesinado en 2007 llamada “Fuentealba Fuenteovejuna”. “Mi papá siempre decía ´prefiero pasar de moda, que de modo´. Y eso siempre ha sido su legado para con las personas que creemos y confiamos en la poesía y en la música, como él la vivía y la compartía”, resaltó el artista madrileño.

Homenaje

El repertorio será un recorrido por los 20 años de trayectoria del cantautor en la música. Tocará temas propios, otros que compuso junto a su padre y parte de su obra para homenajearlo. “Vamos a hacer dos shows. Uno un poco más en torno a mi obra en particular, a mi trayectoria como Salvador Amor, y otro va a ser un homenaje a mi papá. Mi papá y yo teníamos un espectáculo en común que se llamaba “Amor con Amor”, que repasaba un poco algunas canciones mías, otras compuestas juntos y otras canciones de él. Voy a hacer un repertorio mezclado”, aseguró.

Salvador Amor junto a su padre, Rafael. (Foto: Gentileza)

También comentó que como proyecto tiene pensado poder publicar algunas canciones que su padre compuso, que aún no salieron a la luz, y habló sobre poder hacer una gira más extensa. “Mi papá dejó una obra extensa sin publicar y vamos a ver si somos capaces de ponerle música y de sacarlo adelante. Vengo aquí como proyecto piloto para presentar este ´El amor que nos queda´, con la intención de poder hacerlo periódicamente, de poder volver a la Argentina recorriendo diferentes provincias y por qué no, en un futuro, seguir por Latinoamérica”, concluyó. Las entradas para el primer show pueden reservarse al 2994105878 y las del segundo espectáculo al mail prensa.auc@gmail.com o en la cuenta de facebook de Artistas Unidos Centenario.