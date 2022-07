El rock nació con una foto de Elvis Presley

«Chicas, las veo en el backstage”.

Elvis Presley había dado un show demoledor y tan provocativo como aquellas palabras que le había dedicado a las miles de chicas que eran parte de las 14 mil personas que llenaron el auditorio de Fuerte Homer W. Hesterly, en Tampa, Florida.



Pero Elvis no imaginó (¿o sí? que sus fans tomarían al pie de la letra su invitación para detrás de escena porque a los pocos minutos todas ellas invadieron su camarín llevándose todo lo que encontraron dentro. La noche del 31 de julio de 1955, aquella noche de Tampa, Elvis hizo historia.

Por primera vez, un artista de rock and roll lograba alterar el estado emocional de toda una audiencia, que quedaba extasiada no sólo por la música de Elvis, sino por cómo interpretaba su música en escena. Y por su figura, claro.

Pero la noche de Tampa de hace exactamente 67 años, Elvis ofreció un show que inauguró algo mucho más trascendente para la cultura popular porque su actuación nunca antes vista lo mostró fuera de las formas hasta entonces habituales, formas que quedaron registradas en una fotografía tomada esa noche: Elvis canta con tanta fuerza que su boca bien abierta deja ver su garganta, mientras rasga su guitarra con una energía que la imagen logra captar en su plenitud.

Elvis en el momento en que el fotógrafo “Red” Robertson lo eterniza como primer ícono del rock and roll.



La fotografía tomada por William “Red” Robertson, aquella noche de verano de 1955 en Fuerte Homer W. Hesterly, inauguró la era del rock & roll no ya como un género musical derivado del blues, el jazz, el country y otros sonidos aledaños, sino como una pieza definitiva de la cultura pop y la industria del entretenimiento. El rock and roll pudo haber nacido en 1952 con “Rock around the clock”, de Bill Halley and His Comets, pero el rock & roll tal como lo conocemos nació de aquel show de Elvis en la tórrida noche de julio de 1955 en Tampa.

En aquel concierto, Elvis no era la figura principal de la noche porque sencillamente no era figura. Era un músico blanco haciendo lo que hasta entonces hacían los músicos negros mejor que nadie. Ese fue el paradigma que Sam Phillips buscó cambiar cuando fichó a este músico veinteañero nacido en Tupelo, Misisipi, y criado en Memphis, Tennessee: un blanco con quien conquistar el rock and roll.

Pero volvamos a la noche de Tampa. Allí, la estrella absoluta era el actor, cómico y presentador de radio y televisión Andy Griffith, cuyo nombre ocupaba casi toda la marquesina del lugar y los afiches promocionales.



El concierto es recordado por los incidentes en los camarines de Elvis tras aquella “invitación” que las fans tomaron de manera literal llevándose todas las pertenencias del músico. Esto tomó por sorpresa a todos, incluido Elvis, quienes rápidamente comprendieron que el rock and roll podía ser mucho más que música. De hecho, ya era mucho más que eso.

Quienes tomaron nota del asunto fueron los directivos de RCA, que rápidamente le ofrecieron a Sun Récords 35 mil dólares por el contrato de Elvis. Sam Phillips aceptó y el 21 de noviembre de 1955 el Rey del Rock pasó al sello más grande de ese momento.

Para Ray Lowry, diseñador de “London Calling”, de The Clash, la clave de la portada original de Elvis Presley es “el extraño poder de las letras rosas y grises y la rotunda vitalidad de la foto de Elvis”.



Hasta entonces, Elvis había grabado para Sun Récords casi veinte singles, por lo que será en RCA donde grabe su primer LP titulado, obviamente, “Elvis Presley”, publicado el 23 de marzo de 1956, cuya portada es, obviamente, la foto tomada por Robertson el 31 de julio de 1955.

“Elvis Presley”, que incluía clasicazos como “Blue Sue Shoe” (Zapato de gamuza azul), “Tutti Frutti” y “I’m Gonna Sit Right Down and Cry (Over You)”, fue el primer disco de rock and roll en alcanzar el número 1 de lista Billboard Top Pop Albums, donde permaneció en lo más alto durante diez semanas seguidas. El LP aprovechó el viento de cola dejado por el gran éxito que había logrado “Heartbreak Hotel”, editado como single unas pocas semanas antes.



Volvamos a la foto de la tapa. Era la primera vez que un disco de rock and roll mostraba a su protagonista en acción porque hasta entonces se trataban de fotos posadas. Elvis, en cambio, aparecía en tocando en pleno show. La imagen, recortada, muestra a un Presley con los cerrados y la boca bien abierta entonando una canción cuyo nombre nadie registró, pero su interpretación estaba haciendo historia. Sin dudas, la fotografía de Robertson bien puede ser considerada como el primer póster del rock.

Pero en la portada, Elvis no está solo. A su izquierda aparece el contrabajista Bill Black. La fotografía original también incluía, a la derecha de Elvis, al guitarrista Scotty Moore, de quien se parte de su rostro de perfil y de su instrumento.



El impacto de la tapa no era su diseño, sino la el modo en que aparecía Elvis. Sin embargo, ese diseño simple se convirtió en icónico de rock por todo lo dicho alrededor de la imagen y de la influencia de sus canciones allí incluidas. Tan influyente resultó que, en 1979, los Clash imitaron el diseño para “London Calling”, su tercer, y también influyente, disco de estudio. Fue idea del diseñador gráfico Ray Lowry copiar el blanco y negro de la foto principal y el color y disposición de las palabras. En el caso de los Clash no era su nombre sino el del disco el que aparecía en rosa y verde.

Pero el “homenaje” que los punks rocks ingleses hicieron tomando la portada del primer disco de Elvis también está en la foto: la energía del Elvis de 1955 tocando la guitarra como nadie lo había hecho hasta entonces se traducía, en 1979, en un Paul Simonon a punto de estrellar su bajo Fender contra el piso del escenario. Ambos músicos reflejaban lo más estridente de sus respectivas épocas. Porque eso era el rock and roll, tanto en el 55 como en el 79: dos tipos dándolo todo en escena.