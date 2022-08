Ely Navarro se desmarca del teatro (por ahora) para incursionar en la narrativa con su primera novela

Lucía despierta y no sabe quién es ni por qué está allí. Olvidó que es su propio departamento. Peor aún, se olvidó de ella misma.

Afectada por la ómicron, una de las tristemente célebres mutaciones del no menos tristemente célebre COVID-19, Ely creó a Lucía, una mujer que despierta y no sabe quién es y por qué está allí.

Ely Navarro, dramaturga, directora, actriz, y profesora de arte dramático, egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén, había decidido que este año iba a ser sabático, tras casi 30 años actuando y dirigiendo de manera ininterrumpida.



Pero lo que 2022 tuvo de sabático fue breve: en febrero, Ely contrajo la ómicron, variante agresiva del coronavirus, que la sumergió en un estado febril desde donde escribió de un tirón -más precisamente una semana- las sesenta páginas que darían forma a “Entre mares y amares, océanos de azul”, su primera novela.

Ya sin la ómicron dentro suyo y con los sesentas páginas en sus manos, Ely fue a ver a Ana Maldonado, profesora de Letras y amiga. “Ana, si está bueno esto decime y vemos qué hacemos. Y si no también decime”. A los pocos días, Ana le respondió con una pregunta: “¿Cuándo la publicamos?”.

El libro fue publicado por la editorial Autores Argentinos.



Editada por Autores Argentinos, “Entre mares y amares, océanos de azul” será presentada hoy, a las 18, en la Sala de Arte Emilio Saraco (Olascoaga y vías del ferrocarril, Neuquén). El evento, conducido por Valeria Villalba, contará además con la música de Rodrigo Borges, quien versionará canciones mencionadas en la novela, y la participación, junto a la autora, de Ana Maldonado.

“Fue como una locura. Me agarré la ómicron en febrero año y en el delirio de la fiebre y ese malestar físico nace en mi cabeza esta novela. Empecé a escribir compulsivamente porque no podía dormir”, cuenta Ely Navarro en un diálogo con RÍO NEGRO.

Una narrativa sin escenarios imaginarios



La autora de obras como “Despertame cuando tu mamá se vaya”, y “No todos los héroes son súper”, revela que “no tenía nada de esta historia antes de empezar a escribir. Lo que yo escribo siempre tiene que ver con lo teatral y es muy loco porque en mi cabeza siempre me imagino la escena, escribo para una futura puesta. Y eso no me está pasando, ahora que escribí una novela no me imaginé más escenarios”.

Sobre por qué una novela, tiene que ver, según Ely, con la decisión de parar un poco, o bastante, con el teatro. O más bien “con la certeza que tenía de que iba a hacer teatro toda mi vida hasta que mi cabeza me dijo ‘¿en serio, posta vamos a hacer esto toda la vida?’ Y me quedé medio… ok (risas)”.

Y lo que resultó, lo supo inmediatamente después de haber escrito compulsivamente fue que allí había otra cosa: “Me sentía tan mal con el virus que empecé a escribir y me di cuenta que eran relatos que tenían un hilo narrativo en común. Supuse que podía ser un relato breve, pero no tantas páginas. Yo escribo de una, después reviso lo escrito, pero siempre escribo de un tirón. Esta vez fueron 60 páginas de una sola vez”.

El resultado de aquella compulsión narrativa fue la historia en primera persona de Lucía, una mujer que se despierta en un departamento, casi sin muebles y sin saber quién es no dónde está. A partir de entonces comienza a desandar su cotidianeidad para rearmar las partes y volver a saber quién es. ¿Cuánto de Ely hay en Lucía? Para saberlo, habrá que leer la novela. Pero sí, algo de Ely hay en Lucía.