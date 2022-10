Estreno: «El amor es una mierda»… ¿lo es?

«El amor es una mierda», la pieza de Cecilia Meijide, dirigida por Pablo Todero, tiene una duración de 45 minutos, estrena este viernes, a las 22, en la sala Ámbito Histrión (Chubut 240).

“Una mujer ensaya lo que le dirá a su reciente ex pareja, a quien debe enfrentar en un inminente encuentro para firmar, en aparente común acuerdo, los papeles de separación. La anécdota parece simple, pero el verdadero periplo es el simulacro de modos y palabras que practica -en la intimidad- para enfrentar el momento crucial. Un intento por camuflar el dolor y mostrase frente a él: heroicamente entera. La obra recorre con gran sensibilidad e inteligente humor las contradicciones de quien transita una pérdida amorosa y de quien, aún atravesada por el dolor de esa ruptura, intenta un atajo salvador”, apunta la sinopsis.

La protagonista frente al espejo es la actriz Mariana Corral y la asistente de dirección es Verónica Fallik. El vestuario y la dirección gráfica están a cargo de Yazmin Mer. La fotografía es de Ana María Velaz.

En diálogo con RÍO NEGRO, el creativo director de esta propuesta teatral compartió algunas precisiones:

P: ¿Cómo te encontraste con la obra de Cecilia Meijide?

R: La obra la encontró Mariana. Ella estaba viviendo en Villa la Angostura y estaba buscando una obra, en uno de sus viajes me comentó y ahí empezamos a charlar del proyecto y me pasó el texto. La obra me encantó, creo que es un gran texto, y este año regresó a vivir a Neuquén y decidimos encarar el proyecto.

P: ¿Por qué esta propuesta?

R: En principio no me meto en «El amor es una mierda»: nos metemos. Somos un equipo de trabajo que nos metimos de lleno, trabajar con esta obra fue un proceso muy bello, de mucho placer y donde todo el tiempo fuimos descubriendo cosas nuevas de la obra.

P: ¿Cómo es zambullirte en estos sentires?

R: La obra habla del amor. Siempre en algo te vas a sentir identificada/o, el amor nos atraviesa a lo largo de nuestra vida y siempre en algo de la obra uno se siente identificado. La obra es una comedia, no es humor, tiene varios momentos de un humor exquisito, pero también transita por muchos momentos más introspectivos.

P: ¿Cómo fue dirigir a Mariana Corral?

R: Dirigir a Mariana siempre es un placer, trabajar con una amiga siempre es algo placentero, claro que todo proceso tiene sus altibajos, pero siempre nos divertimos mucho trabajando juntos, aprendo y me divierto mucho.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayos demandó?

R: El proceso de ensayo fue de cinco meses.

P: ¿Cómo es apelar a la risa o al humor en este caso?

R: Siempre una separación es un momento tremendo para quien lo transita y más el tener que llegar a un acuerdo en la separación. Es una obra bellísima, con un trabajo maravilloso de Mariana y el público la va a disfrutar muchísimo.

Las entradas, a $1500, se pueden adquirir en la sala o al teléfono 0299-154530771.