Fallece David Crosby, figura decisiva del folk rock norteamericano

El músico David Crosby, fundador de The Byrds, de Crosby, Stills, Nash & Young, y nombre principalísimo del folk rock norteamericano, falleció este jueves a los 81 años, informaron medios internacionales citando un comunicado de la familia.

Cantante, guitarrista y compositor, Crosby fue uno de los nombres centrales de la construcción del rock angloparlante en las décadas del 60 y 70, donde una importante camada revitalizó el country y el folk de su país con nuevas sonoridades y poéticas.

“Es con gran tristeza después de una larga enfermedad, que nuestro amado David (Croz) Crosby falleció. Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django», expresó su esposa en un comunicado confirmando el deceso.

«Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos», continúa el comunicado en el que la familia pide respeto a la privacidad «mientras lidiamos con nuestra profunda pérdida».

The Byrds – «I’ll Feel A Whole Lot Better» (1965), canción que Charly García grabó traducida al castellano en «Filosofía Barata y Zapatos de Goma» (1990)

Crosby, incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock por su pertenencia a dos grupos que definieron parte del sonido de las décadas del 60 y 70, fue parte central del panorama cultural que trajo consigo el hippismo, la resistencia pacífica a las guerras, la experimentación con drogas y las formulaciones del amor libre por sobre los rígidos cánones sociales imperantes hasta entonces en Occidente.

Nacido en Los Angeles en agosto de 1941, Crosby fue parte de los legendario The Byrds, que se dieron a conocer popularmente con «Mr Tambourine» de Bob Dylan, y del que formó parte desde sus comienzos en 1964 hasta 1967

The Byrds, banda de la que David Crosby (primero desde la izquierda) fue fundador en 1964 y de la que se fue en 1967.

The Byrds, donde Crosby tocó la guitarra y aportó a la sonoridad, se destacaron por su canto vocal y las armonías que pusieron en juego junto con un sonido vinculado al rock y las nuevas tendencias influidas por Los Beates.

«Eight Miles High», «So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star» y «Turn! ¡Giro! ¡Giro!», son algunas de las canciones que pusieron de realce su influencia poco antes de ser expulsado de la blanda por sus diferencias con el lider Roger McGuinn.

Fue uno de los fundadores y el centro de la comunidad de rock de Los Ángeles, de la que más tarde salieron artistas como los Eagles y Jackson Browne. Fue un patriarca hippies de ojos centelleantes, la inspiración para el melenudo drogadicto al que dio vida Dennis Hopper en «Easy Rider». Abogaba por la paz, pero era un bocazas impertinente que libraba guerras personales y reconoció que muchos de los músicos con los que trabajó a lo largo de su carrera ya no le hablaban.

Salido de The Byrds y con un nombre en la escena se unió a Stephen Stills y Graham Nash para formar uno de los supertríos de la época, que en 1969 incorporó al canadiense Neilk Young en el festival de Woodstock.

Sus vocalizaciones, el trabajo sobre las canciones, una poética particular y un cierto tono social dieron al cuarteto una llegada e influencia en el panorama de la música norteamericana y mundial y lo convirtió en puntapié de lo que luego se conoció como «rock californiano».

David Crosby, segundo desde la izquierda, como parte de Crosby, Still Nash & Young.

En esa banda, que fue también un grupo lleno de tensiones que se unió para giras ocasionales y donde cada músico desarrolló al mismo tiempo su carrera solista, Crosby creó algunas de sus canciones más perdurables como «Almost Cut My Hair», «Long Time Gone» y «Deja Vu», esta última que dio título al primer álbum del cuarteto en 1970

El debut solista de Crosby se materializó en 1971 con el álbum «If I Could Only Remember My Name», título que hacía alusión a su estado psíquico emocional y su compromiso con las adicciones de ese momento.

Con el que más tocó de sus compañeros en solitario fue con Nash y volvieron a estudios con el trío en 1977 para grabar «CSN», «Daylight Again» en 1982, «Live It Up» (1990), y «After the Storm» (1994)

También en formato cuarteto con Young hicieron «American Dream» (1988) y «Looking Forward» (1999)

Crosby, Stills, Nash & Young – Almost Cut My Hair (Live at Farm Aid 2000)

En 1982, Crosby protagonizó un difundido arresto en un club de Dallas y pasó algunas temporadas en prisión por resistencia a la autoridad, posesión de armas no autorizada, consumo de drogas y peleas, entre otros cargos y en distintas ocasiones.

Su último álbum fue, «For Free», título debido a una canción de Joni Mitchell, de quien fue pareja a fines de los 60, que salió en 2021.

Ocho meses atrás el músico había anunciado su retiro de los escenarios (“Soy demasiado viejo para hacerlo más. No tengo la resistencia; No tengo la fuerza”), pero al mismo tiempo insistía en su decisión de grabar la mayor cantidad de música posible antes de un adiós definitivo, como el que se desencadenó hoy.

En 2018 se estrenó un documental sobre su vida y su carrera titulado «Remember My Name, del periodista y realizador Cameron Crowe.

«Deja detrás un tremendo vacío», escribió su compañero de ruta Graham Nash conocidio su deceso y su contemporáneo Brian Wilson de The Beach Boys señaló: «Tengo el corazón roto, David era un talento increíble, un gran cantante y compositor., y una persona maravillosa.»

También Brian Eno con un «Descansa en Paz» y cientos de músicos lo recordaron en redes sociales enterados de su deceso.

A Crosby le sobreviven su esposa Jan Dance, su hijo Django, su hijo James Raymond y dos hijas, Erika y Donovan, de relaciones anteriores.

Agencias Télam/AP