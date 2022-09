Feria del Libro de Neuquén: Jordi Aguiar Burgos presenta una despedida literaria a Maradona

Due10s” habla de duelos, sí, pero ese 10 incrustado allí pone el foco de manera insoslayable en un duelo en particular: el de la muerte de Diego Maradona. Porque, si algo sabe el mundo, es que de quién hablamos cuando hablamos de (un) 10. “Due10s” es el primer texto ficcional largo del periodista, comunicador y escritor valenciano radicado en Neuquén Jordi Aguiar Burgos (1981), quien hasta entonces había cultivado el cuento corto en libros como “Fuerte al medio (2019), entre otras publicaciones.



Esta nouvelle, que se inscribe en lo que el propio autor denomina como literatura de la pelota, oscila entre la realidad y la ficción para dar cuenta de los modos en que las personas asumen los diversos duelos posibles en un contexto extraordinario como fue el de pandemia, un tiempo en que los duelos, sobre todo aquellos relacionados con la muerte, se alteraron de manera brutal.

Publicado a mediados de este año por Agencia Bloc, “Due10s” fue presentado en mayo, en Neuquén. Entre fines de julio y comienzos de agosto, Jordi Aguiar Burgos regresó a España para presentarlo junto a “Neuquinidades”, su primer libro, en Valencia, Barcelona y Madrid. Esta tarde será el turno de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, a las 18, en el Auditorio Macky Corbalán.

“El nexo instituyente tanto personal como social es la muerte de Maradona”, revela, acerca del origen del libro, Aguiar Burgos, en un diálogo con RÍO NEGRO. “Soy de una generación que disfrutó en su infancia a Maradona, un fenómeno que siento como personal pero que también es global: por qué tanta gente en el mundo lloraba tanto por esa persona”, se pregunta de manera retórica el autor para dar cuenta del fenómeno Maradona, particularmente en el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Si bien “Due10s” refiere en todos los aspectos posibles a la muerte de Maradona, la historia comienza unos cuantos días, más precisamente el 30 de octubre, día del 60° cumpleaños de Diego. Escrito en clave de diario personal (“Hoy comienzo este diario personal”, dice la primera frase del libro), en ese primer párrafo está contenido todo le dará sentido y acción al relato: el regreso al ritual del fútbol con amigos de los lunes que la pandemia había interrumpido; su novia Martina, que lo deja y ese día se lleva sus últimas cosas… y Maradona, que ese día cumple años.

Tapa y contratapa. Un collage maradoniano donde no podía faltar Lio Messi.



En ese rico y vital primer párrafo sabemos que el protagonista, de que nunca conoceremos su nombre porque, narrada en primera persona, siempre se nombra a sí mismo como “un servidor”, no comenzó a escribir por Maradona, sino “porque Martina se ha ido de casa”. Pero acaso como contraargumento para paliar la angustia, se recuerda que, al mismo tiempo, “el Diego cumple años”. Apenas unos capítulos más adelante, la cosa iba a cambiar drásticamente con “el Diego” como inesperado protagonista.

Estructurado en diez capítulos, cada uno de ellos cuenta con una carátula que es una cancha de fútbol en cuyo dibujo táctico los jugadores llevan en sus espaldas los números que conoció la generación de Jordi Aguiar Burgos, del 1 al 11. En rigor de verdad, son once capítulos porque el 1 es el prólogo de Pablo Montanaro titulado “Diego en nuestra vida”. Tácticamente, el prólogo fue al arco.

A medida que me puse a trabajar en la idea de duelo empecé a tratar de aplicarla a otras pérdidas, por caso la de un amor, que, creo, es otra situación fuerte de duelo». Jordi Aguiar Burgos.



Si, como dice “un servidor” en aquel primer párrafo, no comenzó a escribir por Maradona, sino por Martina, el capítulo 4 lo cambiará todo y los motivos están en la única palabra de su título; “Muerte”. Ese día, 25 de noviembre de 2020, su angustia cambiará de sentido. Ya no será la ausencia de su exnovia, sino la de alguien a quien creía (como todos lo creíamos) eterno. O no, mejor inmortal. Porque él, como todos, apenas pasado el mediodía recibió los primeros rumores de un Diego descompensado que pronto fue la certeza de un Diego fallecido.

Es a partir de la muerte de Maradona que la nouvelle se reformula y todo aquello que presentaba en su primer capítulo adquiere otros significados. El duelo por la muerte del Diez llevará a Aguiar Burgos a (re)pensar la idea de duelo y a pensar en todos los duelos que afrontamos en nuestras vidas cotidianas que no siempre tienen que ver con la muerte. “A medida que me puse a trabajar en la idea de duelo empecé a tratar de aplicarla a otras pérdidas, por caso la de un amor, que, creo, es otra situación fuerte de duelo. Otros duelos pueden ser cumplir los 40 y perder para siempre aquella parte joven si se quiere de la vida de uno”. Por eso, “me parecía que una historia de amor, una ruptura amorosa tenía que estar presenta”.

Jordi Aguiar Burgos, autor de «Due10s».



Volvamos Diego. Aguiar Burgos se pregunta quién fue Maradona para nuestras vidas y de las muchas explicaciones, encuentra una muy interesante en cómo el mundo lo lloró. “Esta ausencia de las ausencias que creo fue la muerte de Maradona en el marco de pandemia, donde todos tenemos un familiar o un conocido que perdió la vida, pero, además, en Argentina y también en el mundo todos perdimos al mismo familiar”, piensa Jordi respecto de la dimensión de Maradona y ese duelo global como si el mundo, al llorar la muerte de Maradona estuviera llorando a un familiar. Ese Maradona como uno de los nuestros más allá de la Argentina es el Maradona que pone a jugar en su relato. En este sentido, recuerda que sólo dos veces vio a tanta gente grande llorar y las dos veces fue por Maradona: en 1986, cuando levantó al Copa del Mundo; y en 2020, cuando falleció.

“Venía trabajando en la idea de un relato largo, sabía que el fútbol y exilio iban a estar, pero venía escribiendo algo más vinculado a Neuquén y todo lo que tiene que ver con la industria extractiva, Vaca muerta. Pero la muerte de Maradona hizo que no pudiera seguir escribiendo de esos temas». Jordi Aguiar Burgos.



La nouvelle está situada temporalmente en pandemia, cuando las restricciones aún eran muy fuertes en muchos aspectos de la vida cotidiana. “Esa época de la pandemia en particular era una época de duelos en suspenso porque la pandemia también puso en suspenso el rito milenario de despedir a nuestros seres queridos. Eso hizo que transitar el duelo fuera mucho más difícil”, reflexiona Aguiar Burgos.

Hijo de madre argentina y padre uruguayo exiliados, Jordi nació en Valencia en 1981. Tras un viaje por el continente decidió venirse, primero a Montevideo y luego, en 2005, a Neuquén, donde vive desde entonces. “Venía trabajando en la idea de un relato largo, sabía que el fútbol y exilio iban a estar, pero venía escribiendo algo más vinculado a Neuquén y todo lo que tiene que ver con la industria extractiva, Vaca muerta”, cuenta sobre la prehistoria de “Due10s”. Pero la muerte de Maradona hizo que no pudiera seguir escribiendo de esos temas: “Fue decirme ‘qué está pasando acá, que te está pasando a vos y al mundo con este fenómeno’. En este momento me di cuenta que llevaba tanto leído consumido y masticado sobre la muerte, en particular la de Maradona y sobre toda su vida que me dije ‘loco, si esto es lo que te está conmoviendo en este momento por qué no te ponés a escribir ese relato en que estás pensado’. A partir de esta idea de relato largo de ficción, de ir jugando con algunas cosas que ya tenía en mente, fue que empecé a pensar este relato con punto de partida la muerte de Maradona”.

Jordi Aguiar Burgos, junto a Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, quien participo de la presentación de «Due10s» en Madrid.



A lo largo de sus diez capítulos (de campo, porque, recuerden que el primero iba al arco) el texto narra diferentes días, a modo de diario personal, en el que la muerte de Maradona, el duelo de la separación de su pareja, la relación con el grupo de amigos de fútbol y el periodismo, porque “un servidor” es periodista, le dan un sentido.

Sin embargo, la última circunstancia aparece difusa: “En el ocaso de una tarde cualquiera de un final de verano en las orillas del Limay…” Acto seguido aparecen algunos detalles: ese verano es de 2022 y el lugar a orillas del Limay, el Complejo Deportivo Orsai y su Cervecería El Díez, escenario de fútbol de los lunes. Aunque esta vez, será el lugar donde “un servidor” presentará su libro, pero no aquel libro del que nos contó a lo largo de este libro, sino otro libro. Aquel diario. Este libro.

El 20% de lo recaudado por la primera edición de “Due10s” tiene un fin social y será destinado a la Unión Nacional de Clubes de Barrio.