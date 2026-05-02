Donald Trump afirmó que Estados Unidos «tomará el control» de Cuba: lo vinculó al final de la ofensiva en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría “tomar el control de Cuba casi de inmediato”, en declaraciones realizadas durante un evento privado en Florida. El mandatario vinculó esa posibilidad con el cierre de la ofensiva militar en Irán.

Según explicó, primero buscará completar las operaciones en Medio Oriente y luego avanzaría sobre la isla caribeña. Sus dichos se enmarcan en un contexto de creciente tensión internacional y de endurecimiento de la política exterior estadounidense.

Las posibles repercusiones de los dichos de Trump sobre dominar Cuba

Trump mencionó la posibilidad de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln en cercanías de Cuba, como una forma de presión que, según sostuvo, podría derivar en una rápida rendición del gobierno cubano.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a nuevas sanciones económicas impulsadas por su administración contra La Habana, que afectan sectores clave como energía, defensa y servicios financieros. Estas medidas buscan aumentar la presión sobre el gobierno cubano.

Donald Trump. Foto: NA

El anuncio también se inscribe dentro de una estrategia más amplia que incluye acciones contra Irán, en medio de un conflicto que lleva meses sin resolución y que ha elevado la tensión en distintas regiones del mundo.

Las afirmaciones del presidente generaron repercusiones a nivel internacional, tanto por el tono como por la posibilidad de una escalada en el conflicto. Desde distintos sectores advierten sobre el impacto que podrían tener estas decisiones en la estabilidad regional.