Gran Hermano 2022: piden sanciones a Thiago por acosar a Agustín

Tan rápido como se ganó el cariño en las redes sociales por su historia de vida y se perfiló como uno de los grandes favoritos para ganar Gran Hermano, Thiago Medina quedó envuelto en una polémica por su actitud a Agustín Guardis, quien esta semana se convirtió en el blanco de las burlas en la casa.

Por un lado, la mayoría de los participantes acusó de Agustín de haber utilizado la nominación espontánea, algo que desmintió Gran Hermano en el debate del martes 10 pero que dentro de la casa no se sabe.

Y como si la presión de sus compañeros ante su estrategia de juego no fuera suficiente, el joven analista político fue cuestionado por su sexualidad y recibió distintos comentarios homofóbicos.

En ese contexto de tensión, Thiago fue más allá. Con Walter «Alfa» Santiago y Juan Reverdito como testigos, el joven oriundo de González Catán se dirigió a la habitación de los hombres, donde dormía Agustín, se metió en su cama, lo abrazó y lo acarició sin su consentimiento.

Además, minutos más tarde, le dijo frente a sus compañeros: «¿Qué se siente dormir culito para arriba y que te estén apoyando todos los días?».

esto no es una broma de thiago a agustin, es ACOSO y no me vengan con que susceptibles blablabla porque lo que hizo no da un buen mensaje, deberían tomar medidas, ya pasaron el límite. #GH22 pic.twitter.com/0XodFfoIjS