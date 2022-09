Jairo comienza su gira por Río Negro y Neuquén para celebrar sus 50 años con la música

"He venido infinidad de veces, sí, pero siempre me preguntaban a través de las redes sociales “¿y cuando el Sur…?”, comenta Jairo sobre su inminente visita a Río Negro y Neuquén.

Luego del exitoso lanzamiento de “50 años de Música”, el álbum celebratorio con el que Jairo recorre el país, y donde actualiza las más significativas canciones de su repertorio, el consagrado cantautor cordobés llega a la región para una serie de shows que revisita en un set íntimo medio siglo de canciones que recorrieron el mundo.



El martes se presentará en Viedma; el miércoles, en Roca; el jueves, en Zapala; el sábado en el Casino Magic, de Neuquén; y el domingo de la semana próxima se despedirá de la región desde el escenario del Complejo Cultural Cipolletti. (ver aparte)

En diálogo con Río Negro, Jairo, quien fue considerado por Mercedes Sosa como la mejor voz de la Argentina, expresó su expectativa y emoción de volver a los escenario y poder recorrer el país con su música

Jairo presenta su espectáculo «50 años de música».

P: ¿Qué expectativas tenés sobre tus presentaciones en la región?

R: Después de pasar tanto tiempo sin cantar, estas giras me ponen muy muy feliz. Lo que me piden mi cuerpo y mi instinto es cantar, es recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y justamente esta visita al sur, a localidades tan queridas, donde me siento tan acompañado, estaba deseando que llegue, así que la transito con mucha ansiedad y felicidad.

P: Conocés esta parte de la Patagonia, ¿qué recuerdos te quedan de esas instancias?

R: He venido infinidad de veces, sí, pero siempre me preguntaban a través de las redes sociales “¿y cuando el Sur…?” Y claro, había otros lugares ya programados. Ybueno, por fin se dio venir y con un amplio recorrido ya que empieza por Trenque Lauquen, pasamos por La Pampa donde por localidades agotadas, haremos un segundo concierto en unos días y vamos a Bahía Blanca, luego Puerto Madryn un lugar tan bonito, haremos Trelew, Viedma, General Roca, lugares tan maravillosos, tan encantadores… y seguiremos en Zapala, Neuquén, donde tengo mucho público que me está esperando, y Cipolletti. Fijate todos lugares bonitos y que me traen montones de recuerdos. Siempre destaco la gente de cada lugar, el público no es el mismo en Córdoba que en Rosario y tampoco me trasmiten lo mismo en Jujuy que aquí… Siempre rescato ese cariño donde parece que los años no hayan pasado y pasaron mágicamente estos 50 años que seguimos festejando, el público todo es maravilloso, me ha brindado mucho cariño a lo largo de estos años… hay una conexión muy fluida que siento cada vez que piso un escenario.

Jairo se presentará en Viedma, Zapala, Roca, Neuquén y Cipolletti.

P: ¿Cuál será la síntesis de tu repertorio?

R: Vos bien lo decís, es una síntesis, porque un concierto de estas características te permite jugar con el tiempo. No sigo un orden cronológico, sino que busco poner las canciones, sean de la época que sean al servicio de la cohesión y el ritmo del espectáculo. Este “Set íntimo”, como lo dimos en llamar, es un recorrido de casi dos horas de show y si claro me acompañan mis músicos de siempre, lo que es un privilegio porque ya nos conocemos tanto que solo casi nos manejamos con miradas (risas)

P: Tenés una familia de artistas, ¿cómo es el vínculo con las diferentes disciplinas artísticas pensando en tus hijos?

R: Tenemos un hermoso vínculo todos, aunque tres de mis hijos viven en Europa (Iván vive en Scaux, que es como vivir en Vicente López, pegado a París; Mario, que es el tercero, vive en París, donde es concejal del Partido Socialista por el distrito de Montmartre. Mi hija más chica, Lucía, vive en Milán), Yaco es el único que vive aquí conmigo, es integrante de la banda en voz y percusión, aparte es mi manager. En los últimos tiempos, también se ha sumado al clan artístico mi nieto Francisco, quien da sus primeros pasos como cantante invitado en “Podría bailar toda la noche contigo”. Tengo mi orgullo de abuelo porque me recuerda a mí mismo porque “canta todo el día”.

Gracias a la tecnología, con mis hijos en el exterior hablamos y nos vemos varias veces al día, así nos sentimos más cerca y es un placer hablar con ellos. Con Lucía que es historiadora del arte, pasamos horas comparando su punto de vista y el mío acerca de una determinada obra, es un verdadero placer escucharla y así es con todos: cada uno en lo suyo, creo que en eso tuvo tantísimo que ver Teresa, ya que mientras yo iba de gira ella era la que se encargaba de la educación de los niños y bueno, hoy son cada uno, el resultado de esa dedicación que les ha dado ella, junto conmigo, pero a la distancia, a veces.

La gira de Jairo por la región

Viedma

Martes 6, a las 21, en la sala mayor del Centro Municipal de Cultura. Las entradas están a la venta en Compumusica (Gallardo 180) a $3.500.

Roca

Miércoles 7, a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085). Las entradas, desde $3700, se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 o a través de www.entradauno.com

Zapala

Jueves 8, a las 21:30, en el Cine Teatro Municipal Amado Sapag. Las entradas se pueden adquirir en las boleterías del Cine a un valor de $3700 y $4000.

Neuquén

Sábado 10, a las 22, en Casino Magic. Entradas: desde $4200, en venta en boletería del casino, Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), boletería del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) y a través de entradauno.com

Cipolletti

Domingo 11, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Entradas: desde $4200, en venta Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), boletería del Complejo Cultural Cipolletti y a través de entradauno.com.