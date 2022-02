«L-Gante» se negó a declarar en la causa por amenazas de muerte y lesiones

El cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como «L-Gante», se negó a declarar este viernes en la causa que lo tiene como imputado por presuntas amenazas de muerte y lesiones denunciadas por un vecino suyo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes judiciales.

«Me negué a declarar. No sé de qué arma están hablando, a mi mamá le encontraron un arma de juguete», aseguró el músico a la salida de la fiscalía de General Rodríguez, luego de negarse a declarar al igual que su pareja, Tamara Báez.

Valenzuela (21) aseguró ante la prensa que “todo esto es una payasada” y que sufrió “dos allanamientos” en sus domicilios, donde le rompieron una puerta. “Hay gente que quiere perjudicarme y que vaya preso”, afirmó el cantante y agregó que todos los que declararon en su contra “mienten”.

En tanto, su abogado, Alejandro Cipolla, afirmó que detrás de la denuncia contra su defendido “hay un intento de sacar un rédito económico”. “Hay testimonios que se contradicen. Confiamos en que la Justicia va a resolver a favor nuestro”, manifestó.

Valenzuela ingresó a las 10.40 a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, junto a su novia, Báez, quien también se negó a declarar ante la fiscal Alejandra Rodríguez. “L-Gante” está imputado por el delito de «abuso de arma de fuego y amenazas agravadas», mientras que a la madre de su hija Jamaica se la acusó por «lesiones leves».

Minutos antes, su abogado dijo ante la prensa: “Yo le recomendé que no declare y que luego la haga por escrito. Él quiere declarar porque dice que es inocente”, aunque finalmente el músico siguió el consejo de su defensor.

El letrado indicó que aún no tomó vistas del expediente en el cual constan las últimas actuaciones, incluidos los dos allanamientos en dos domicilios del músico, donde se secuestró una réplica de una pistola Bersa Thunder 9 milímetros.

«Es un arma de juguete. No puede hacer particularmente nada», remarcó el letrado en relación a lo incautado. Sobre la pena que podría recibir el músico en caso de que prospere la causa, Cipolla señaló que no cree que el procesamiento llagase a finalizar en una condena sino en “una suspensión de juicio a prueba”. «En cuanto al agravante por arma de fuego no va a prosperar porque es un arma de juguete», aseguró ante los medios de prensa.

La fiscal Rodríguez imputó a los dos jóvenes luego del testimonio de al menos cinco testigos y del análisis de las filmaciones en donde se los ve, junto con otro grupo de personas, yendo a increpar a un joven de 21 años.

El joven denunció que el sábado pasado «L-Gante» lo amenazó de muerte y, luego, efectuó un disparo de arma de fuego al suelo. En su presentación ante la Policía, el denunciante aseguró que su madre, una hermana y una prima también recibieron amenazas por parte del músico cuando intentaron interceder en la pelea.

Según fuentes policiales, la confrontación se produjo luego de que al músico le comunicaran que ese vecino estuvo la noche anterior trepado en el techo de la casa de su madre, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, presuntamente con intenciones de robo, algo que de todas formas no fue denunciado.

La fiscal estableció la imputación de Báez luego de hallar en el lugar del hecho cuatro uñas postizas que coincidían con las marcas de lesiones que tenía la víctima. También se peritan un plomo y una vaina entregada por los denunciantes, elementos balísticos que serán analizados, indicaron las fuentes.

«La vaina fue obtenida por un vecino que la levantó. Es una prueba contaminada. Es un barrio muy picante, encontrar una vaina no es llamativo«, concluyó el letrado.