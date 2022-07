Karina Maureira, Hamlet, Sureña Jazz Band, teatro danza y más: la agenda de espectáculos del fin de semana

Karina Maureira

En Casino Magic

La reconocida periodista, cantante y locutora Karina Maureira presentará “Pensaba que”, un show que promete ser una noche mágica para disfrutar de momentos románticos e inolvidables. Junto a sus músicos Gricel Muñoz, Pablo Weitzel, Cristian Duran, Juani Ferrada, Lucas Duran, Luisina Sacchi y artistas invitados.

El show que contará con un amplio repertorio incluyendo su primer disco “Estoy Aquí” y su reciente álbum “Pensaba Que” se realizará este sábado, a las 21, en el salón Rainbow del Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005 de Neuquén capital. La venta de entradas se realiza a través de EventPass www.eventpass.com.ar.

«A todo Patoruzú»

En Museo Gregorio Álvarez

La historia de Patoruzú, uno de los personajes más queridos y representativos de la cultura popular argentina, es contada de manera original y, en parte, inédita, a través de la muestra “A todo Patoruzú”, un monumental trabajo producido por el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, y que, desde este viernes, a partir de las 19:30, podrá visitarse en el Museo Gregorio Álvarez (San Martín 280, Neuquén) con entrada libre y gratuita.

Festival Internacional de Percusión

Roca y Cipolletti

Luego de un exitoso comienzo en Bariloche y Neuquén, el 20º Festival Internacional de Percusión, organizado por Fundación Cultural Patagonia (FCP), continúa desarrollándose ahora en Roca hasta el sábado; y el domingo en Cipolletti.

Como siempre, el Festival cuenta con la dirección del maestro Ángel Frette, y está estructurado en clases maestras, conciertos didácticos para las escuelas y colegios locales, y espectáculos para todo público.

Víctor Mendoza será parte del concierto de este viernes, junto a la Sinfónica de FCP y solistas invitados.

Viernes:

11 hs. Masterclass: Tito Oliveira, batería (Centro Musical).

12 hs. Masterclass: Noriko Tsukagoshi, marimba (Centro Musical).

15 hs. Concierto: Cristian Vallejos y Emiliano González, dúo de batería; Emanuel Berón y Leonardo Álvarez; y Tito Oliveira (Entrada gratis, Auditorio).

16:30 hs. Masterclass: Andrew Lynge, multipercusión (Centro Musical).

21 hs. Concierto: Orquesta Sinfónica de FCP. Solistas: Ángel Frette, Lisandro Parada y Jerónimo Molina, percusión; y Víctor Mendoza, vibráfono. Director: Fabrizio Danei (Espacio Cultural).

Sábado:

21 hs. Concierto final con la participación de todos los artistas del Festival (Entrada gratuita, Espacio Cultural).

Domingo:

21 hs. Complejo Cultural Cipolletti: Víctor Mendoza, John Wooton, Juan Álamo, Noriko Tsukagoshi, William Moersch, Percusión FCP, Ángel Frette, Lisandro Parada, Jerónimo Molina, Emiliano Sánchez y Caribe FCP.

Los conciertos de 15 y 18 hs. en Roca, son con entrada libre y gratuita, al igual que el concierto cierre del 2-7. Para los conciertos de martes 28, miércoles 29 y jueves 30-6 a las 21 h, la entrada general posee un valor de $500 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. El evento tiene diez entradas gratuitas para alumnos del IUPA, que se pueden retirar con anticipación en la Secretaría de FCP. El Festival posee el descuento 2 x 1 para socios del Club Río Negro. Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19 hs.

Neuquén

“Elisabeta y otros libros por escribir”

Teatro

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240), estrena la obra “Elisabeta y otros libros por escribir”, de Patricia Suárez.

Actúan Ana Castro, Fernanda D’Argenio, Elida Nahuelcheo, Alejandro Avaca y Marcelo Brunialtti con dirección y puesta en escena de Mauricio Villar. Diseño escenográfico: Francisco Villar. Escenografía: A1 Pack y Vestuario: Matías Spinelli.

Entradas: $1000. Reservas al 299 4837547.

“Hamlet, la caja negra”

Teatro



Este sábado, a las 21:30, sube a escena “HAMLET: La Caja Negra” en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del lugar el día de la función, o previa reserva al tel. 299-4299249.

Bajo la dirección de Carlos Barro, actúan Pablo Di Lorenzo, Analía Virginia Calvo, Mauricio Villar, Fernando Lesa Brown, Lucas Hernández, Diego Arangue y Mariel Suárez.

Entrada general: $1000. Reservas al 299- 4299249.

Nahuel Collueque y la Llama Roja

Música

Este sábado, a las 21, la banda conformada por Lucio Jara en batería; Emilce Kucharuk en teclado, Mal3nka en bajo y coros y Nahuel Collueque en guitarra eléctrica y voz se presenta en Arrimadero Teatro (Misiones 234).

“Una historia de amor en Pehuajó”

Obra para las infancias



Este domingo, a las 17, se presenta esta obra del elenco Pim Pam Pom para disfrutar en familia.

Se trata de un espectáculo unipersonal que cuenta la historia de las tortugas más famosas del mundo infantil, Manuelita y Manuelito. Basadas en las dos canciones: Manuelita de Marìa Elena Walsh y Manuelito de Tomàs Nelson (ex Los Musiqueros).

Actuación y animación a cargo de Flavio González bajo dirección de Dardo Sánchez. Realización plástica: Elisa Algranatti. Música de Carlos Tendler interpretada por Alejandro Villar.

Luna Roja

Ballet

Este viernes y sábado, a las 21, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1701), se presenta Luna Roja, obra de danza y teatro. Dirección: Claudia Daglio. Iluminación y escenografía: Bárbara Trevez. Asistencia: Natalia Cimolai.

Entradas: 2995881596 o 2995720049 (puede ser a través de mercado pago)

“Un cuarto lleno de post it”

Este domingo, a las 21, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1701, Neuquén) sube a escena “Un cuarto lleno de post it”, con las actuaciones de Sofía Luz Tarifeño y Georgi Caruzzo, bajo dirección y dramaturgia de Zoxi Elizalde. Diseño lumínico de Sergio Aza Sena.

Celeste, una influencer en potencia, transmite su vida las 24 horas y hará todo lo que tenga a su alcance para aumentar sus seguidores y por lo tanto sus ganancias, aunque eso signifique ocultarle la verdad de la realidad a su hermana.

Entradas anticipadas $800. Se pueden abonar en efectivo o por mercado pago. Alias: un.cuarto. En puerta $900 Reservas por whatsapp al 299 5083528

“Obras en movimiento”

Sala de arte Emilio Saraco

Este viernes, a las 18:30, en la Sala de arte Emilio Saraco, podrá verse “Obras en movimiento”, una reinterpretación de las obras expuestas a través del lenguaje de la danza contemporánea, con alumnos/as de la EEDC. Esta actividad se encuentra en el marco de la exposición “Brujas, hadas y hechiceras”, de la artista Elisa Algranati Filmus.

La presentación estará a cargo de alumnos/as de 2° año del Taller de Danza Contemporánea del profesorado de la carrera de Nivel terciario de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea y forma parte de las actividades del Área de Composición y Prácticas Artísticas a cargo de la profesora Patricia Alzuarena. Estarán acompañadas musicalmente en vivo, por el profesor y músico Andres Ciruzzi.

La actividad es abierta, libre y gratuita.

Breviarias

Thelma Encina

El sábado, a las 18, se realizará la presentación del libro Breviarias, de la escritora Thelma Encina, en la Sala de Arte Emilio Saraco (Av. Olascoaga y vías del ferrocarril).

Esta actividad se encuentra en el marco de la Exposición “Brujas, hadas y hechiceras” de la, artista Elisa Algranati Filmus, ya que el libro forma parte del trabajo de la artista que actualmente expone en la sala de arte.

La presentación estará a cargo de la autora del libro Thelma Encina, acompañada de la escritora Lilí Muñoz, el editor Gerardo Burton y Elisa Algranati Filmus, quien comentará el proceso de la creación de ilustraciones.

Además, acompañará con flauta traversa Ana Herrera.

Se invita a todos los interesados a participar de esta actividad abierta, libre y gratuita.

Encuentro coral

Sala Fernández Rego

Este sábado, a las 20, el Ministerio de las Culturas invita al Encuentro Coral con el Coro Quimey del Sur y el Coro de Cámara, en la Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50), con entrada libre y gratuita.

Cipolletti

Cuerdas del Alto Valle

En el CCC

Este sábado, a las 21, se presentará el ensamble Cuerdas del Alto Valle en el Complejo Cultural Cipolletti, con entrada gratuita. El repertorio realizará un recorrido desde el período Barroco al Romanticismo con obras de Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart y Edvard Grieg.

El ensamble Cuerdas del Alto Valle está formado por Andrea Pulgar, María Delloro y Emilio Cippitelli Solari en violín; Heliezer Marcano en violonchelo y Nelson Aburto en Contrabajo. Para esta presentación contará como invitada con la presencia de Clara Nardozza en viola. La entrada es libre y gratuita.

Cuerdas del Alto Valle forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y dependen de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.

Sureña Jazz Band

Conciertos 25 años

Este sábado, a las 20 y 22:30, se presenta en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) para celebrar sus 25 años.

Sureña Jazz Band está conformada por Sergio Ianni, banjo y guitarra; Julio Garrido, contrabajo y guitarra; Miguel Couto, batería y washboard; Diego Rosas, clarinete; Juan Pablo Bergese, corneta; y Francisco Alvarez, trombón y tuba. Invitadas e invitados: Adriana Benzadón, Fabio Balbarrey, Daniel Sánchez y Lucas Ferrari.

Entradas: $1500. Disponibles en boletería del teatro y por sistema a través de alpogo.com.

Roca

La Jauría

Música

Este viernes, a las 21, En Dínamo Cultural (Ruta 22 y Ruta 6) se presenta La Jauría, grupo vocal integrado por músicos formados en IUPA. Este octeto interpreta música con arreglos vocales fusionada con una propuesta teatral.

Entrada libre y gratuita. Consultas y reservas al 1126407396



Carlos Tuti García

Acústico

Este sábado, a las 21, llega a Dínamo Cultural (Ruta 6 y Ruta 22), desde San Juan, Carlos Tuti García, de La Oveja Negra y Los García. Esta vez, en formato acústico, acompañado por el bajista de la banda, interpretaran canciones que incluyen rock, ska, cumbia y una gran fusión de ritmos latinos. Entrada libre y gratuita. Consultas y reservas al 1126407396.

Bariloche

Ensamble Sur

Doble función

El viernes, a las 21:30, en la Biblioteca Sarmiento; y el domingo, a las 14, en la Iglesia Catedral de Bariloche se estará presentando Ensamble Sur junto a la pianista Natalia Cabello. El repertorio estará integrado por Tzigane de Maurice Ravle, el Cuarteto de Cuerdas Nro. 7 de Antonin Dvôrak y el Quinteto con piano N° 1 de Gabriel Fauré.

La pianista Natalia Cabello, invitada para estas presentaciones, es egresada del Conservatorio Municipal Manuel De Falla de la ciudad de Buenos Aires. Integra el dúo Cabello-Salva junto al violinista Luis Salva, abordando repertorio del siglo XX para violín y piano. Actualmente reside en la ciudad de Bariloche donde desarrolla su trabajo profesional tanto en la música como en la docencia. Ensamble Sur está formado por Luis Salva, Julia Bolonci, Mayra Vera y Carolina Yobanolo en violines, Mariano Videla en viola, Carmen Levinson en violonchelo y Mauricio Beltrán en contrabajo. Las entradas para ambos conciertos serán libres y gratuitas.

Ensamble Sur forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y dependen de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.

Catriel

The Never Eaters

Rock británico

Este sábado, a las 23, The Never Eaters continúa con su Gira Insobornable en Cacique Cervecería (Sáenz Peña 2328, Catriel).

Formada en 2018 como un proyecto para jugar con canciones icónicas del rock clásico, The Never Eaters actualmente está conformada por Diego “Countryman” Contreras (bajo), Isaac “Yiddish” Nun (guitarra) y Simon “Peter” Molina (batería).

Cinco Saltos

Salvaje

Zezé Nou

Este viernes, a las 24, en Walsh Café Bar (Rivadavia 325) se presenta Zezé Nou con su proyecto “Salvaje”, acompañado por Gustavo Giannini y Pedro Folatelli.

El Bolsón

Piltri Quinteto

Ensamble de Cuerdas

Este viernes, a las 21, en la Casa del Bicentenario “Eva Duarte de Perón” se presenta el ensamble de la Filarmónica con entrada libre y gratuita. El repertorio contempla obras de Astor Piazzolla, Juan Carlos Cobián, Agustín Bardi y Antonin Dvorak. Piltri Quinteto está formado por Martín Pike y Marlene Sabaz en violines, Agustín Cárdenas en viola, Nahuel Rodriguez en violonchelo y Pablo Bruni en contrabajo. El Quinteto Piltri forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y dependen de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.