La cumbia patagónica de “Los Dragones” está de gira en México 

Las puertas internacionales se abrieron para “Los Dragones” hace rato y este 2025 el vínculo con sus seguidores fuera del país suma un capítulo más, de la mano de una nueva gira, esta vez, por tierras mexicanas.

Honrados por el apoyo de sus fans a tantos kilómetros de esa Patagonia que los vio crecer como banda, también cuentan con el aliento de muchos colegas de ese país, que refuerzan con sus covers el éxito de cada canción que trascendió las fronteras.

En este contexto, la banda contó que ya se encontraba en México para realizar sus presentaciones, previstas este viernes 26 en San Luis Potosí, el sábado 27 en Ciudad De México y el domingo 28 en Monterrey.

“Pura raza sureña, seguimos representando al Sur Argentino en el mundo… ¡Gracias Dios mio! ¡Gracias a toda nuestra gente!”, celebró el músico y compositor Javier Quinteros, líder de esta propuesta ya establecida, que va rumbo a las tres décadas de trayectoria.

Con agenda propia, que los llevó a principio de mes a estar tocando en Neuquén, Roca y Zapala, “Los Dragones” vienen de destacarse en el Movistar Arena de CABA y en una de las “zapadas” del streaming de “Un Poco de Ruido”, donde mostraron su estilo nacido en Puerto Madryn, para una audiencia masiva que ya acumula 5 millones de reproducciones en el video de esa recordada presentación en vivo.

Con diez álbumes en su haber, el último video de la banda para el tema “¿Qué sientes?” (2024) los mostró filmando en torno al paisaje rural que rodea el Santuario María Auxiliadora de Roca, en la zona de Stefenelli.