Sinner invencible: avanzó a semis del Roma Open y superó un histórico récord de Djokovic

Sinner vive un presente inmejorable y va en busca de la corona en su casa.

Jannik Sinner sigue demostrando porque es el indiscutido número 1 del mundo. Este jueves, el italiano derrotó al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-4 en una hora y 31 minutos de juego y se metió por primera vez a las semifinales del Masters 1000 de Roma.

Desde el inicio, Sinner dominó a su rival. En el primer game, quebró y comenzó el duelo con el pie derecho. Luego, fue efectivo con su servicio, evitó dos break points y cerró sin inconvenientes el set.

En la segunda manga, la misma fórmula. Quiebre en el arranque para llevar tranquilidad al público local. Rublev reaccionó y obtuvo su único break en el sexto game para ponerse 2-4 abajo, pero no pudo hacer mucho ante la aplanadora italiana.

En la próxima instancia, el mejor del mundo se verá las caras ante el ganador de Landaluce – Medvedev, que jugarán más tarde. La otra semi la protagonizarán Casper Ruud y Luciano Darderi.

Tras una nueva victoria en Roma, Sinner rompió un increíble récord de Novak Djokovic: llegó a las 32 victorias consecutivas en Masters 1000 y superó las 31 que consiguió el serbio en la temporada 2011.

La racha histórica comenzó el pasado 29 de octubre en la segunda ronda de París-Bercy en la edición 2025. Gracias a esta increíble racha, consiguió los títulos en Francia, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, y sigue en camino para lograr la última consagración pendiente en torneos de esta categoría.

Otro dato que refleja el gran rendimiento de Sinner es que solo perdió dos sets en estas 32 victorias. Además, si se corona en su tierra natal, será el segundo jugador en obtener todos los Masters 1000 del calendario, junto a Novak Djokovic.

Luego de vencer a Rublev, remarcó que no se enfoca en romper marcas: «No juego para batir récords. Juego para hacer mi propia historia«, sentenció. Además, reveló la dificultad que significa disputar el torneo como local: «Emocionalmente, es muy duro jugar aquí en casa, en Roma, pero al mismo tiempo intento dar lo mejor de mí».