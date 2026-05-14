Sturzenegger prometió «cambios importantes» dentro de las estaciones de servicio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,Federico Sturzenegger, dijo que las estaciones de servicio deberán repensarse en los próximos años para dejar de ser solamente puntos de carga de combustible, y volverse más atractivas para los usuarios frente a los cambios en el futuro. Fue en el marco de la Cumbre Estaciones de Servicio llevada a cabo en Buenos Aires, que reunió a más de 700 referentes del sector.

En el evento organizado por el medio Surtidores junto a la Federación de Empresario de Combustibles de la República Argentina (FECRA), el funcionario adelantó que el gobierno nacional realizará nuevas flexibilizaciones en el sector. El objetivo es principalmente reducir costos de instalación, permitir formatos más pequeños, y habilitar surtidores mixtos de líquidos y GNC en una misma isla dentro de las estaciones de servicio.

«El mandato que tengo del presidente es que cada actividad económica pueda desarrollarse con la mayor libertad, con menos trámites y con menos restricciones», aseguró.

En ese sentido, afirmó que se busca acompañar la evolución tecnológica y eliminar normas que encarecen posibles inversiones e impiden proyectos en el sector. En un mensaje a los empresarios presentes, expresó que la intención es que «nos hagan saber todo aquello que todavía falta corregir para avanzar más rápido».

Indicó que el gobierno está trabajando actualmente en una medida que habilite las islas mixtas para el despacho de combustibles líquidos y GNC en un mismo espacio operativo: por el momento, ambas opciones están separadas en instalaciones distintas. Aseveró que «el GNC es un combustible central y no vamos a seguir poniendo barreras que frenen su crecimiento».

Según Sturzenegger, la modificación posibilitaría que se desarrollen modelos de estaciones más compactas que requieran una menor inversión inicial. «No tiene sentido exigir un formato único. Hay ciudades pequeñas que no soportan inversiones tan grandes», argumentó.

También defendió el avance del sistema de autodespacho en los surtidores, vigente desde 2025: ratificó que les brinda mayor flexibilidad a las operadoras, reduciendo los costos de mantenimiento de las estaciones que están abiertas las 24 horas del día.

Una expresión del funcionario tomó por sorpresa a los asistentes en la sala, según señaló Surtidores. «Sueño con un camión con acoplado que sea la estación de servicio», afirmó, refiriéndose a la posibilidad de que los usuarios puedan cargar combustible mediante estaciones móviles, en lugar de tener que ir al lugar para realizar esa tarea.

La sugerencia plantea distintas preguntas a responder, como cuál sería alcance operativo, técnico y regulatorio que necesitaría un modelo de abastecimiento con tales características. Para sostener su mirada, señaló como antecedente la instalación de una estación móvil en Lago Posadas (Santa Cruz), que se encuentra en una zona de baja densidad poblacional.

«Cuanto antes podamos anticipar lo que viene, mejor preparados vamos a estar» les prometió a los referentes del sector respecto a los «cambios importantes» que atravesaría el sector en los próximos años.