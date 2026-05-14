La compañía internacional Mail Boxes Etc llega a Neuquén: busca potenciar a las PyMEs y la industria energética

Mail Boxes Etc. (MBE), la red internacional especializada en soluciones logísticas, envíos, e-commerce y servicios para empresas, anuncia la apertura de su primera sucursal en el interior del país, ubicada en la ciudad de Neuquén. Con esta nueva apertura, y tras la inauguración realizada en la ciudad de Buenos Aires, MBE amplía su red en el país y desembarca con fuerza en la Patagonia.

La llegada de MBE a Neuquén responde a la capacidad productiva de la provincia, impulsado por el sector energético, el desarrollo de Vaca Muerta, el crecimiento del entramado PyME y el aumento de la demanda de servicios logísticos profesionales, conectando a la Patagonia con el resto del país y del mundo.

El nuevo centro, ubicado en Juan Julián Lastra 378, ofrecerá, como cada franquicia de MBE, un portafolio integral de servicios que incluye encomiendas, envíos nacionales e internacionales, almacenaje temporal y soluciones para embalaje profesional.

Entre estos servicios destaca también MBE Micrologistics, orientado a la gestión logística integral de pequeños volúmenes, así como soluciones de importación con asesoría y gestión profesional, fulfillment para e-commerce y soluciones a medida para empresas, adaptadas a las necesidades del mercado local y bajo estándares internacionales de calidad.

Además, soluciones como MBE Pallet permiten gestionar el transporte de mercancías voluminosas y paletizadas, tanto a nivel nacional como internacional, a través de distintos modos de transporte —camión, avión o barco— adaptándose a las necesidades específicas de cada operación. En una provincia con fuerte actividad energética e industrial, la posibilidad de gestionar envíos paletizados y mercancías de gran volumen se vuelve un diferencial clave para empresas proveedoras y PyMEs locales.

Esta nueva franquicia de MBE en Neuquén es impulsada por Leandro García, abogado y emprendedor, y Belén Vesciglio, contadora y emprendedora, quienes además cuentan con trayectoria en otros proyectos desarrollados en la región, como las heladerías Lucciano’s y su participación en desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Neuquén.

Gracias a su modelo de franquicias, la marca facilita los servicios de una empresa internacional, con el alcance y profesionalismo que implica, junto con el tacto y cercanía de emprendedores locales. De esta manera, el público empresarial neuquino accede a soluciones globales adaptadas a la necesidad local.

“Elegimos iniciar nuestro crecimiento y desarrollo en el país en la provincia de Neuquén por su fuerte proyección, la vibrante actividad empresarial y la creciente demanda de soluciones logísticas confiables y personalizadas”, afirmó Santino Rebuffo, Country Manager de MBE en Argentina.

Asimismo, la llegada de la marca en una provincia con fuerte presencia de la industria energética presenta una oportunidad frente a la demanda insatisfecha de soluciones de alto valor agregado. La principal propuesta de valor que tiene la marca para las grandes corporaciones del sector radica en cubrir necesidades en materia de urgencia, delicadeza o complejidad operativa.

Entre las soluciones se incluyen servicios de outsourcing operativo en áreas como micrologística, almacenaje temporal, preparación de pedidos, embalaje especializado y gestión de documentación, permitiendo a las empresas locales externalizar procesos logísticos complejos.

Con presencia en más de 45 países y 1800 centros operativos a nivel global, Mail Boxes Etc. continúa avanzando en su plan de expansión en la Argentina, con Neuquén como uno de los puntos clave de su crecimiento federal.