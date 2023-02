La historia de Azul Sad, la maquillista neuquina Azul Sad por la que hacen campaña para su nominación en los Martín Fierro Digital

“Sería muy lindo un reconocimiento a mi trayectoria”, confesó la maquillista Azul Sad, en diálogo con RÍO NEGRO. La segunda de edición de los Martín Fierro Digital se hará nuevamente en la ciudad de Neuquén. Próximamente se conocerán las ternas. Apenas corrió el rumor que la sede de los Martín Fierro Digital iba a ser, por segunda vez consecutiva, la capital neuquina, los seguidos de @azumakeup salieron a hacer campaña para que la maquilladora sea nominada. “Este es tu año beba”, escribió en la página oficial de la academia Belu Misson, otra conocida influencer.

La expectativa de las azulinas, como se autodenominaron las seguidoras de Azul Sad, es alta. Todas esperan que la maquilladora sea ganadora de alguna de las ternas. Y si bien aún no se conocieron. La propia profesional indicó que le gustaría ser reconocida por su trayectoria. “Todavía no sé si estaré en alguna terna y cuál será ya que es muy variado. Podría estar en creadores de contenido, en beauty o por la trayectoria. Sería lindo que haya un reconocimiento porque ahora han aparecido más influencer en la ciudad.

Soy de la primera ola de creadores de contenido. Cuando empecé a hacer videos, la gente no sabía lo que significaba la palabra tutorial». Azul Sad.

Pero durante más de 10 años yo fui como la única que era influencer y que viajaba a Buenos Aires todos los meses. Entonces, por ahí me gustaría como el reconocimiento esto de la trayectoria, de haber apostado al mundo beauty porque en la ciudad tampoco había muchos estudios de maquillaje y tampoco se le daba mucha bola a esto. Me gustaría un reconocimiento a los más de 15 años que llevo en esto”, aseguró la maquilladora.

@azumakeup innova con sus looks. (Foto: Gentileza)

La neuquina comenzó a coquetear con el maquillaje de muy joven. Tenía 18 años. Y la pasión por esta profesión la descubrió apenas dio sus primeros pasos. Todo ese amor la llevó a mostrarlo a través de Youtube. Y así, mientras estudiaba la carrera de diseño gráfico, comenzó a grabarse en su casa de madrugada. “Soy de la primera ola de creadores de contenido. Cuando empecé a hacer videos, la gente no sabía lo que significaba la palabra tutorial, no conocía y ni se sabía que la gente se filmaba. Empecé en 2008 a hacer videos. Sola en casa. Y en 2015 fue la primera invitación de Google a Buenos Aires. Y ahí arranqué fuerte. Entré a una network, que ellos me representaban, entonces tenía contrato con marcas muy importantes como Pantene, Coca-Cola, Mc Donald´s, Dove, Asepsia. Ahí fue como un boom, el momento de más auge de mí carrera como youtuber”, subrayó.

Y fue tal el impacto que provocó que sus videos se viralizaban en pocos días. En los primeros videos se la ve dando consejos de maquillaje y de cómo iniciar llegar a ser una profesional. Y los premios llegaron de la mano de la plataforma que la vio nacer y junto ellos llegaron las oportunidades de crecer. “He tenido la posibilidad que me den premios desde Youtube, desde Google, que son premios muy importantes. En 2015 me dieron una placa por la trayectoria. Me invitaban a eventos, charlas y me llevaron a México, viajé por toda Latinoamérica. Entonces, ahí es donde uno se siente reconocido. Porque es muy importante. Siempre lo sentí como súper surrealista. Muy loco. Tenía 25 años”, contó la neuquina.

Es diseñadora gráfica pero apostó por el maquillaje

Terminó su carrera de diseñadora gráfica mientras estudiaba maquillaje. Confiesa que tuvo algunas clientas tras haberse recibido, pero que supo que el diseño no era para ella. Colgó el título y apostó fuerte para vivir del maquillaje. En 2014 comenzó a trabajar en una conocida peluquería de la ciudad de Neuquén. Esta experiencia le sirvió para darse cuenta que podía vivir de lo que le apasionaba. Así que renunció y se lanzó. Pero todavía le quedaba un sueño pendiente: el de tener su propio local.

lo que más me gusta del maquillaje es la transformación estética que genera». Azul Sad.

Lo que más disfruta de su profesión es poder expresarse a través del maquillaje y cuando lo hace pone toda su pasión. “El maquillaje me encanta, es pasión, es algo creativo. Me gustan los colores. Me gusta esto de que uno puede crear, que te podés transformar, te podés disfrazar y hacer lo que vos quieras.Es como la gente que pinta al óleo. Para mí, el maquillaje es una manera de expresarse”, subrayó. Para ella lo mejor es ver la transformación por la pasan sus clientas. Aportarles el medio para ser otras. Una analogía perfecta de la oruga. Mujeres que llegan a su local y se van siendo mariposas. “A mí lo que más me gusta del maquillaje es la transformación. La transformación estética. O sea cómo las clientas, de repente, se ven en el espejo, llegan súper tímidas, y se ven todas loqueadas y no se pueden creer y la piel… Y esta cosa de que me dio que se transforman en mini diosas. Llegan al local, se maquillan, se peinan, se cambian y quedan diosas. Y esa transformación y ver cómo las clientas les gusta, se miran, cambian hasta la postura corporal. Y eso, la verdad que es algo muy lindo de hacer”, resaltó.

Los colores y el brillo son su gran debilidad. (Foto: Gentileza)

La maquillista comenzó en el subsuelo de una peluquería teniendo su primer estudio. Luego se mudó a un departamento y finalmente en septiembre de 2019 logró su gran sueño: abrir un local a la calle (Belgrano 649, Neuquén). Pese a que pocos meses después iba a comenzar la pandemia que no le iba a permitir trabajar, encontró otra faceta que la hizo llegar a todo el mundo y que iba a ser la apertura de su propia Academia Online. “Lo de la pandemia para mí fue muy beneficioso porque hizo que yo saltara de lo presencial al online. Y fue muy muy positivo. Porque con las clases de zoom no tenía límite de alumnas. Y pude, de repente, llegar a todo el mundo. Tenía alumnas de Jujuy, Salta, Venezuela, España, México, Estados Unidos. De repente todo este público que me seguía de todas partes del mundo, y de todas partes del país, porque tuve alumnas de todas las provincias, pudo acceder a mí y yo a ellas. Así pude sostener toda la estructura del local”, aseguró. A sus 32 años, la maquilladora y empresaria apuesta con seguir creciendo, a traer las últimas tendencias y productos a la zona. En marzo regresa a dar clases presenciales y anticipó que este año reactivará su canal de youtube. Una mujer que soñó, apostó y ganó.