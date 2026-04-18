Postergaron el juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay: qué pasará con su traslado a la Argentina

El juicio por contrabando contra el ex senador entrerriano Edgardo Kueider en Paraguay fue postergado y deberá realizarse en una nueva fecha que aún no fue confirmada. La decisión implicó un cambio en el cronograma judicial previsto para los próximos días.

Kueider está acusado de contrabando en grado de tentativa junto a su ex secretaria, Iara Guinsel. Ambos permanecen bajo prisión preventiva domiciliaria desde diciembre de 2024, cuando fueron detenidos en territorio paraguayo.

El caso se originó cuando intentaron cruzar la frontera entre Brasil y Paraguay con dinero en efectivo sin declarar. Según la investigación transportaban más de 200.000 dólares, además de guaraníes y pesos argentinos.

El traslado de Kueider a la Argentina: en suspenso

El delito que se les atribuye contempla una pena máxima de hasta dos años y medio de prisión. En Paraguay, las condenas superiores a los 24 meses deben cumplirse de manera efectiva.

La fiscalía sostiene que fueron sorprendidos en flagrancia al movilizar dinero sin la documentación que acreditara su ingreso legal al país. Por ese motivo, quedaron imputados bajo las normas del Código Aduanero paraguayo.

Revés para el exsenador Kueider. Foto: gentileza.

El proceso judicial en Paraguay es clave para la situación de Kueider en Argentina. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Sin embargo, la justicia paraguaya estableció que ese pedido solo podrá avanzar una vez que finalice el juicio por contrabando en ese país, lo que mantiene en suspenso su traslado a la Argentina.

Al momento de realizarse el juicio, ambos imputados llevarán cerca de un año y medio bajo detención domiciliaria, tiempo que podría ser computado en caso de una eventual condena.

Con información de Infobae