Los shows de la Fiesta de la Confluencia, teatro y más música para disfrutar este fin de semana

Fiesta de la Confluencia

Viernes:

18:00 Sou Safari Ganadores (Pre Confluencia Música)

20:00 Release: Tributo a Pearl Jam.

21:15 La Vela Puerca.

23:30 Divididos.

Sábado:

18:00 Impulso Ganadores (Pre Confluencia Danza)

20:30 Kapanga.

22:00 Lit Killah.

23:30 Mau y Ricky.

Domingo:

18:00 Marité Berbel y Dúo Berbel

20:00 Coti y los Brillantes.

21:30 Luciano Pereyra.

23:30 Tini.

Teatros

Ámbito Histrión

“La descendencia”

Folclore

Este viernes, a las 21:30, sube a escena «La descendencia», lo mejor del folclore en un formato imperdible de la mano de Marcelo Salas, Alejandro Vallejos, Cristian Olmos y Martin Vargas. Reserva de entradas al 2994152864.

“Criaturas”

Café concert

Este sábado, a las 22, Crash Teatro presenta “Criaturas” un espectáculo en formato café concert con el que no vas a parar de reirte. Entrada general $500.

Teatro Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero

“Late”

Teatro

Este sábado, a las 22, sube a escena “Late”, una producción que resultó de la investigación por parte de los y las estudiantes del taller anual de Máscaras Teatrales a cargo de Santiago Salaburu.

Funciones todos los sábados de febrero. Entradas: $700. Reservas al: 299 4573215.

“Fotofobia”

Teatro de muñecos y objetos

Este domingo, a las 21, Teatro de Tersites presenta Fotofobia, un compendio de tres obras y un prólogo: “Varados a 38 kilómetros de Chacharramendi”, “Amamantarse en Siberia” y “Pequeño organito para el teatro”.

Las piezas serán presentadas por un Tersites Fantasmagórico que hace las veces de “muerto” parodiando a la propia muerte.

Fotofobia no es una tragedia, es un miedo, una aversión a esa luminosidad iridiscente que es la existencia. Es morirse de soledad en medio de la vida. Pero también es un compendio de piezas breves vinculadas por el olvido.

Público: Adolescentes y adultos (la obra no es apta para infancias).

Entradas: $700. Reservas al: 2995 18-8503.

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

«La fragilidad de la memoria»

Teatro, circo y danza

Este sábado, a las 21, la Compañía Tallarín con Banana (Chile-Argentina), presenta “La fragilidad de la memoria”, donde teatro y circo; danza, música y técnicas de acrobacia aérea, se conjugan para narrar una historia de barrio que indaga sobre identidades, derrumba fronteras y apuesta a la potencia de los vínculos en tiempos de incertidumbre. Es una obra para todo público.

Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Reservas y anticipadas: 3416 70-6300. Adquirí tus anticipadas de martes a viernes de 17 a 19 en Te.NeAs.

«Ruth & la araña»

Teatro, canto y danza

Este domingo a las 20 la Compañía Binomio Fantástico (Rosario) presenta “Ruth & la araña”, una ópera donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Ruth entra a escena para deslumbrar con su voz a la audiencia, pero algo le sucede y no podrá continuar. Comienza allí un viaje por su torrente sanguíneo donde sus ancestros la confrontarán con su verdadera voz.

Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Reservas y anticipadas: 3416 70-6300. Adquirí tus anticipadas de martes a viernes de 17 a 19 en Te.NeAs.

Te.Ne.As.

Leguizamón 1701, Neuquén.

Teatro El Zaguán

“SolilokiA”

Teatro

Este sábado, a las 22, en el teatro El Zaguán de Plottier, se presenta la obra “SolilokiA”, espectáculo unipersonal de Laura Romero con dirección de Leticia Torres. Sinopsis: Una actriz decide desplegar su derrotero de posibilidades expresivas en un encuentro con el público. Cumplir el sueño de actuar los textos y personajes que siempre quiso. En esa pulsión aparecerá como tema el deseo y el gozo en todas sus formas, y así hablará con todas las letras, sin tapujos y mucho humor, de aquello que esta actriz/mujer quiere contar, como si fuera una revelación espiritual.

Entradas Anticipadas (hasta este viernes) $ 600, a través de Mercado Pago (Alias: solilokia / CVU: 0000003100089970713905).

Entradas en boletería el día de la función: $700.

Reservas: 299 421 9186 (deja tu mensaje y nos comunicamos a la brevedad para confirmar tu reserva y tu pago por mercado pago)

Adquirir tus entradas anticipadas $600, en “Kaos” Belgrano 119, Plottier.

Teatro El Zaguán

Av. San Martin 239, Plottier.

Teatro de La Estación de Roca

“Habitáculo compartido”

Música y arte

Este sábado, a las 22, se presenta «Habitáculo Compartido», una una fusión de arte en todas sus expresiones. Una experiencia sensorial única que te invita a sentir. En este Habitáculo se encuentran Makeba junto con artistas invitados como Fausto Ruffini, Guillermo Irusta, Camilo Rivera Santa Fe, Anastasia Peralta y Pablo Gutierrez, amigos de la casa y la música se entremezcla con la cocina para dar un resultado genuino. Ciclo colaborativo y colectivo. Entradas anticipadas $500, en puerta $600. Reservas al 299 458-7994



“Androgina”

Poemario y Música

La escritora y actriz Gemma Rizzo Ríos presenta su poemario “Androgina”, este lunes 14, a las 21:30, en el Teatro de La Estación (9 de julio 960, Roca). Este poemario es el segundo libro de Gemma y el primero con la editorial Sudestada. La presentación contará con la compañía musical de la cantautora Kala Rivero. También habrá exposición y venta de

obras de artistas locales. La entrada es libre y gratuita.

Teatro de la Estación

9 de julio 929, Roca

Fundación Cultural Patagonia

Popular FCP

FCP presenta el regreso del ciclo Verano FCP con la actuación de Popular FCP, este viernes a las 21 en el Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca.

El programa se encuentra compuesto por cuatro bloques de géneros musicales diversos: el primero contiene folklore nacional, el segundo está dedicado a la música latinoamericana y recorre Brasil y Venezuela, el tercero con rock nacional y, para finalizar, dos canciones de rock en inglés. Como bien lo indica el nombre del grupo, Popular FCP interpreta las canciones más reconocidas del repertorio popular haciendo convivir en un mismo programa distintos estilos musicales.

El repertorio está integrado por “Milonga de mis amores” de Pedro Laurenz, “Zamba del carnaval” de Gustavo Leguizamón, “Chacarera del violín” de Cirpolo y Simón, “Aunque te escondas” de Gustavo Chazarreta, “Bebé” de Hermeto Pascoal, “El diablo suelto” de Heraclio Fernández, “Detrás del muro de los lamentos” y “Un vestido y un amor”, ambas de Fito Páez, “Mujer amante” de Walter Giardino, “Superstition” de Stevie Wonder y “Still got the blues” de Gary Moore.

Popular FCP está conformado por Laura Fuhr, violín; Luciano Morán, bajo y contrabajo; Emiliano González, percusión; Mauro Moya, piano y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección.



“La noche canta jazz”

En la segunda noche de Verano FCP, será el turno de “La noche canta jazz”. El espectáculo será este sábado a las 21 en el Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085, de Roca.

“La noche canta jazz” recorre grandes himnos del jazz cantado con la presencia de un exquisito combinado de músicos sobre el escenario y las creaciones de artistas de la talla de Nat King Cole, George Gershiwn, Cole Porter, Victor Young y Richard Rodgers entre muchos otros.

El repertorio está compuesto por “Cadillac baby”, “Come fly with me”, “Embraceable you”, “You do something to me”, “Unforgettable”, “When I fall in love”, “Taking a chance on love”, “The look of love”, “Tangerine”, “Over the rainbow”, “Sway” and “Lady is a tramp”, entre otros.

Jazz FCP está integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Leonardo Álvarez, batería; Alan Tetchiev, saxo tenor; Roberto Palacio, trompeta y flugelhorn; y Emanuel Repol, trombón. También serán de la partida los cantantes Gladys Aristimuño, Malén Marileo Hernández y Pablo Aristimuño; y Yamila Tejada, saxo alto.



La entrada general para el ciclo Verano FCP posee un valor de $400, y se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19; y el viernes a partir de las 20 en San Luis 2085. A partir de esta semana es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666, entre 9 y 16 de lunes a viernes.

Música

Torito Freak

En Roca

Este viernes, a las 21, Torito Freak en Dínamo (Rotonda de Ruta 22 y Ruta 6, Roca). La legendaria banda roquense de música disco, funk & rock vuelve a escena con otro show de alta intensidad. Torito Freak está conformado por Cuki Álvarez en composición, guitarra y coros; Diego de la Vega, en batería; Claudio “Gato” De Angelis, en bajo; Emiliano Nestares, en guitarra y coros; Renzo Álvarez, en la voz; y Fer Archanco, en coros.

Entrada al show sin costo. Por reservas de lugares al 11 26407396.