«May the 4th be with you»: ¿Por qué se celebra hoy el día de Star Wars?

Los fanáticos de todo el mundo festejan hoy el día de Star Wars, con distintas celebraciones que recuerdan a las películas, personajes y series del universo que creó George Lucas a fines de los años ’70.

La fecha no alude al estreno de la primera entrega, sino que surge a partir del juego de palabras entre la fecha en inglés (May the fourth – May the 4th) y la frase «May the force be with you» («Que la fuerza esté contigo»), uno de las más reconocidas de la saga.

El origen de asociar la fecha con la frase en realidad no está relacionado con Star Wars. Se utilizó por primera vez en 1979, cuando asumió Margaret Thatcher como Primer Ministro del Reino Unido.

Integrantes del partido político conservador, enviaron una felicitación a la mandataria con el «May the 4th be with you» y esa idea luego fue tomada por los fanáticos de Star Wars para instaurarlo como su día.

Desde su primera película en el año 1977, el éxito acompañó a Star Wars en cada nueva producción. Aunque no todas las películas o series de la saga tienen consenso en el gusto del público, su gran cantidad de fanáticos siempre se mantuvo fiel.

George Lucas, padre de la criatura, creó un mundo atrapante, con personajes inolvidables que marcaron a fuego la cultura popular y efectos especiales impactantes para la época.

Después del boom que significó la cinta de 1977, el director entendió que tenía una joya entre sus manos y planificó con maestría los pasos a seguir.

El título de esa película fue inicialmente «Star Wars» a secas, pero luego se le incorporó el «Episodio 4: Una nueva esperanza». Desde aquel momento, Lucas pensó en completar una trilogía y luego filmar otra que funcione a modo de precuela, algo que ocurrió 20 años después.

Es considerada una de las primeras sagas que funcionan como películas «evento» por todo lo que generan por fuera del cine, como por ejemplo sus grandes ventas en merchandising.

No es casualidad que ese potencial haya despertado el interés de Disney que compró los derechos de la productora Lucasfilm en 2012.

A partir de esa decisión empresarial, produjo tres películas más (episodios 7, 8 y 9), dos spin-off que amplían el universo («Rogue One» y «Solo») y tres series («The Mandalorian», «El Libro de Boba Fett» y «Obi-Wan Kenobi») estrenadas en la plataforma de streaming Disney+.

Estrenaron el nuevo tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi

En este día tan especial para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo, se dio a conocer el segundo tráiler de la serie Obi-Wan Kenobi.

Se centrará en uno de personajes más queridos y estará ambientada una década después de los eventos que ocurrieron en «Star Wars Episodio 3: La venganza de los sith» (2005), cuando Anakin Skywalker se enfrenta a su maestro y se convierte al lado oscuro.

Mientras la galaxia sigue sometida por el imperio de Sheev Palpatine y Vader, su segundo al mando, Obi-Wan continúa en su exilio autoimpuesto en el planeta Tatooine, que también ha caído bajo la influencia del imperio y los sindicatos criminales.

En todo este tiempo, el protagonista ha estado desarrollando nuevas técnicas y una nueva ideología para los jedi al tiempo que cuestiona a la antigua orden y sus códigos existenciales.

El elenco contará con caras conocidas, ya que Ewan McGregor volverá a interpretar al maestro Jedi y Hayden Christensen regresará en el rol de Darth Vader, como ya lo hicieron en la segunda trilogía que corresponde a los tres primeros episodios de la saga.