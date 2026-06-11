Una ciudad de la Patagonia gana conectividad aérea en un momento clave para las inversiones

La conectividad aérea de Viedma dará un paso importante desde agosto. La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) anunció que los vuelos semanales operados por Aerolíneas Argentinas entre la capital rionegrina y Buenos Aires pasarán de cuatro a seis, una medida que representa un incremento del 50% en las frecuencias disponibles.

El aumento comenzará a regir el 1 de agosto y busca mejorar la conexión de la ciudad con el principal centro emisor de visitantes del país. Según explicó el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, la ampliación de las frecuencias forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de los destinos rionegrinos y facilitar el acceso de turistas, empresarios e inversores.

Aseguran que las nuevas frecuencias favorecerán el turismo de reuniones y acompañarán el crecimiento de inversiones

Desde el municipio destacaron que la medida tendrá efectos positivos que exceden al turismo tradicional. En particular, señalaron que permitirá potenciar el turismo de reuniones, congresos y eventos, un segmento considerado estratégico para Viedma por su capacidad de generar actividad económica durante todo el año y reducir la estacionalidad.

Además, remarcaron que la mejora en la conectividad aérea llega en un contexto de nuevas inversiones y proyectos que posicionan a Viedma y a la región atlántica como un polo de desarrollo con creciente atractivo para distintos sectores productivos.

Uno de los aspectos valorados es el aporte que tendrá para la movilidad vinculada a los proyectos energéticos que avanzan sobre la costa atlántica rionegrina. En ese sentido, se espera que el incremento de vuelos favorezca el movimiento de profesionales, técnicos y empresarios, generando también oportunidades para actividades vinculadas a la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Intendentes de la región respaldaron la medida y destacaron su impacto en el desarrollo económico

La iniciativa contó con el acompañamiento de los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; de Sierra Grande, Roxana Fernández; de General Conesa, Héctor Leineker; de Guardia Mitre y del partido bonaerense de Patagones, Ricardo Marino, quienes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la conectividad regional como herramienta para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades del corredor atlántico.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, destacó que «esta medida representa un paso significativo para consolidar a la capital provincial como puerta de ingreso a la región y como un destino cada vez más integrado a los principales centros urbanos del país».

Para la ciudad, el aumento de las frecuencias aéreas representa una mejora concreta en la accesibilidad y una oportunidad para consolidar su rol como centro administrativo, turístico y de servicios de la región, en un escenario marcado por el crecimiento de nuevas actividades económicas en la costa atlántica de Río Negro.