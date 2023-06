Morrisey y un ex One Direction confirmaron shows en Argentina

El cantante británico Morrissey volverá a presentarse en Buenos Aires, esta vez en el Movistar Arena el 23 de septiembre, según anunció en sus redes sociales.

La visita del ex The Smiths se enmarca en el 40 aniversario de su vínculo profesional con la música, cuando junto a Johnny Marr compusieron el disco «The Smiths», álbum editado en 1984.

El grupo, que completaban Andy Rourke (fallecido la semana pasada) y Mike Joyce, fue un suceso en toda Europa con producciones estelares como «The Queen Is Dead» o «Meat Is Murder», aunque tras roces internos, el vocalista se separó a la banda en 1989.

A partir de allí, comenzó su exitosa carrera solista con la publicación de 15 discos, entre los que se resaltan el debut con «Viva Hate», «Vauxhall and I» o «You Are The Quarry», y canciones que son un clásico como «Alma Matter», «Everyday Is Like Sunday», «Sudehead» e «Irish Blood, English Heard».

Su debut en Argentina fue en 2000 con el excelso «Maladjusted» en el Luna Park, concierto que fue el puntapié para las cinco visitas que le siguieron. La última, en 2008, se despachó con un show de Lados B y temas fuera de los éxitos en el DirecTv Arena de Tortuguitas.

Con una novela y una autobiografía publicada, la vida de Moz no estuvo exenta de polémicas. Relacionado con los movimientos feministas de los 80 y un férreo crítico de los Gobiernos conservadores («Margaret on Guillotine») y la Corona británica («The Queen Is Dead»), en los últimos años se mostró cercano a los movimientos de ultraderecha de su país.

Además, la revista alemana Der Spiegel publicó una entrevista en la que el mancuniano supuestamente defendía a Kevin Spacey ante las acusaciones de abuso sexual a un menor (acusación por la que fue sobreseído), aunque, luego de publicada la nota, el cantante exigió a la edición que publique el audio completo, negando rotundamente el teórico apoyo.

El ex One Direction que (nos) faltaba

El cantante británico Liam Payne, ex One Direction, presentará su material solista por primera vez en Argentina el 9 de septiembre en el Movistar Arena.

Así, Payne se reencontrará con sus fans locales a casi 10 años del último show de One Direction en Argentina, informaron hoy los organizadores.

Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, Payne se sumó al mega exitoso grupo del reality show «The X Factor» en 2010, a los 16 años, y a partir de allí comandó una carrera de sucesos comerciales.

En 2017 hizo su debut solista con el simple «Strip That Down», una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

Ahora, con un sonido que mezcla el pop con el trap, como para no quedar fuera de la ola musical actual, Payne cuenta con dos EPs y un disco editado en 2019 («LP1»).