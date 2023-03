Oscar 2023: con la confirmación de Lady Gaga, ¿cuáles serán las presentaciones musicales?

Cientos de personas alrededor de todo el mundo se encuentran expectantes de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023. Es que desde hace décadas, el máximo galardón del cine se convirtió en un encuentro que año a año regala performances musicales históricas.

Se espera que esta noche Lady Gaga haga una aparición sorpresa en el escenario para interpretar “Hold My Hand”, la canción nominada al Oscar de Top Gun: Maverick, según publicó la revista Variety.

Los nominados en la categoría Mejor canción original tradicionalmente se encargan de presentar en vivo sus composiciones en cada premiación. Si Gaga finalmente se suma a la marquesina, serán todos los nominados los que “defenderán” su canción en vivo.

La decisión pareció ser un esfuerzo de último momento de parte de la artista, ya que inicialmente se informó que Lady Gaga no asistiría a la entrega de premios debido a encontrarse en pleno rodaje de Joker: Folie à Deux.

El productor ejecutivo y showrunner de los Oscar, Glenn Weiss, había declarado el 8 de marzo que Gaga no actuaría en la ceremonia: “Tenemos una gran relación con Lady Gaga. Ella está en medio de la filmación de una película en este momento. Aquí estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película… Entonces, ella no actuará en el programa”, dijo Weiss en aquella oportunidad.

Cuando fue nominada, la cantante pop recurrió a las redes sociales para compartir su gratitud. “¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción ‘Hold My Hand’ para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película Top Gun: Maverick fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Muy agradecida por la magia de la música y del cine”, escribió.

Otra estrella que embellecerá la gala será Rihanna, quien recientemente brillo en el Super Bowl. La cantante interpretará “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda por siempre, un tributo musical al fallecido Chadwick Boseman, que interpretaba al rey T’Challa en la saga.

Se trata del único material de estudio que la cantante lanzó en los últimos tres años (la colaboración con PartyNextDoor, “Believe It”, había sido su último single).

También habrá presentaciones de David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y la banda Son Lux, quienes presentarán “This Is a Life”, de Todo en todas partes al mismo tiempo (que también integra la categoría más importante de la noche). El tema fue coescrito por Byrne, Ryan Lott (líder de Son Lux) y Mitski (quien visitó Buenos Aires el año pasado en el marco del festival Primavera Sound). El ex Talking Heads ya tiene en su haber dos nominaciones al Oscar con una victoria: Mejor Score Original, por El último Emperador, en 1988.

Sofia Carson será la encargada de interpretar “Applause”, de Tell It Like a Woman. La compositora de la canción, Diane Warren, es una vieja conocida de estos eventos: lleva acumuladas hasta el momento nada menos que 14 nominaciones en la categoría Mejor Canción Original, seis de las cuales fueron consecutivas.

Finalmente, Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava harán “Naatu Naatu”, de la película de Netflix, RRR. Se trata de la primera canción de un film proveniente de la India en agenciarse una nominación en este rubro.

Más allá de estas performances, la ceremonia tendrá un momento musical más: el segmento In Memoriam, en el que se recordarán a los miembros de la comunidad cinematográfica que perdimos durante 2022 y 2023. El encargado de acompañar el emotivo pasaje será Lenny Kravitz, en una función que han sabido desempeñar en el pasado artistas de la talla de Sammy Davis Jr., Eddie Vedder, Queen Latifah, Celine Dion y muchos otros.

