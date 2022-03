Premios Oscar: Will Smith golpeó a Rock y el momento se volvió viral

Will Smith sorprendió a la audiencia de los Oscar 2022 después de golpear y gritarle al comediante Chris Rock, mientras este hacía algunos chistes previo a presentar el premio a Mejor Documental. En redes se generó un debate acerca de si fue algo real o parte de una broma.

El momento ocurrió cuando Chris Rock hizo una broma sobre la esposa del nominado a Mejor Actor, Will Smith, Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane, debido a que estaba rapada. Aparentemente enojado, el actor subió al escenario y le dio un bofetada al comediante por burlarse de Jada Pinkett .

Fue allí que Will Smith se bajó del escenario y gritó: “Keep my wife’s fucking name out your mouth” (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca).

Se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

«Vivo por proteger a mi familia (…) Quiero pedir perdón a la academia. El amor te hace hacer locuras«; expresó al actor tras el golpe.

@chrisrock and Wil Smith at the Oscars. Here’s the video, audio is cut out by network. He slaps him. Was it staged? #Oscars pic.twitter.com/OX1bQ3zzoI