Quienes son los 18 participantes de la nueva edición de Gran Hermano

A seis años de su última edición, Gran Hermano volvió hoy a la pantalla de Telefé. La primera gala mostró cómo los 18 participantes ingresaron a la casa.

El reality durará cuatro meses y el ganador se llevará 15 millones de pesos. Los miércoles serán las nominaciones y los domingos las eliminaciones.

El primero en entrar fue Nacho, de 19 años, uno de los más jóvenes. Vive en Almagro pero nació en Madrid y desde los 4 años se mudó a Argentina con su mamá. Jugó al fútbol «casi profesionalmente y aseguró ser «super competitivo».

El más grande es Walter, de 60 años, con pasado en MasterChef y de apodo «Alfa». «Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer», se describió. «Siempre fui líder, soy muy calentón y rencoroso», se describió y afirmó que será «el dueño de la cocina».

La primera mujer fue Lucila, de 28 años, oriundo de Berazategui. Contó que estudia programación neuro lingüsitica y que sabe «leer lo que el cuerpo de otras personas dicen».

Luego fue el turno de Mora, de 21 años, de Posadas. Reveló que la adoptó la esposa de su papá luego de que este falleciera. Mantiene una relación abierta con su novio, Sebastián.

Maxi, cordobés de 35 años se describió como «el más chamuyero». Dijo que lo que más le gusta es «el fútbol, la playa y el calor». Contó que puso un hostel en Playa del Carmen, pero se fundió por la pandemia.

Otra de las más jóvenes es Constanza, alias «Coti», de Corrientes con 20 años de edad. Aseguró que se presentó «en 11 certámenes de belleza» y no perdió «en ninguno».

Una de las presentaciones más llamativas fue la de Agustín, de 25 años. Dijo que le «gustan mucho las mujeres más grandes» y que es «anarquista, en contra del orden establecido». Confió en que será el «mejor jugador de la historia».

La más grande de las mujeres es María Laura, de 41 años, de Catamarca y con residencia en Paraná. Es peluquera canina, se describió como «muy aventurera» y contó que se puso en pareja con la novia de su entrenador de fútbol, que la echó del equipo.

Tomás, que tiene un perfil conocido en las redes sociales, se declaró como «muy avallasante y de personalidad fuerte». Es de Rosario y tiene 21 años. Es influencer y aclaró que lo que hace en resdes es un «personaje para hacer reír a la gente».

Luego entró Juan, de 42 años y taxista de profesión. Aseguró tener «barrio» y que la luchó desde joven al ser padre a los 17 años. A su vez, es abuelo.

Siguió Marcos, de 22 años, de Salta capital. Estudiante abogacia y católico. «Creo mucho en Dios y en la Virgen de Salta, voy todos los domingos a misa», afirmó.

Julieta, de 20 años, es modelo, actriz y bailarina. «Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario» expresó y agregí que no le gusta «cocinar, limpiar, ni lavar los platos».

La más criticada en redes fue Martina, de 25 años, de Tigre. «Me encanta el fútbol, salí con jugadores y mi ídola es Wanda Nara», comentó. Su frase denostable fue: «Me gustan los chicos, las chicas no me atraen, no entiendo eso de la bisexualidad».

Daniela, de 26 años, dijo que «quería ser linda para ser aceptada, operarme las lolas me cambió la vida». También contó que «Estaba en pareja con un hombre 20 años mayor pero dejo todo atrás para entrar a la casa».

Uno de los más bancados fue Thiago, de 19 años, oriundo de González Catán. Reveló que trabaja en el Mercado Central y también es cartonero. A los 8 años falleció su mamá y aseguró que «arreglaría la casa» si gana el premio.

Romina Uhrig, de 34 años, es exdiputada nacional por el Frente de Todos. Fue electa en 2019 y estuvo en el cargo hasta 2021. Es exesposa de de Walter Festa, el exintendente de Moreno.

Alexis, de 29 años es de Córdoba, fue jugador de fútbol y trabaja con su familia en una plantación de maní. Dijo que lo apodan «conejo» porque «no aguanta 2 o 3 días sin tener sexo».

La última fue Juliana, de Venado Tuerto, Santa Fe. Compartió la historia trágica de su familia a partir de la muerte de su hermano y su padrastro. «Las personas hacen lo que yo quiero», aseguró.

