¿Quién es Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 y cuál es su Instagram?

Tiene 20 años, oriunda de Devoto y es modelo, actriz y profesora de danza.

Su cuenta de Instagram es «poggiojulieta» y cuenta con más de 125k de seguidores.

Participó en algunas películas como «Papá por un día» (2009) y «Hermanitos del Fin del Mundo» (2011). Además, formó parte de la telenovela «Consentidos» (2009-2010).

“Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, confesó. Admite que solo toma champagne y es muy “coqueta”. “Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos…que de eso se ocupe otro”, enfatizó.

No hay un fin de semana que no salga. Me gusta estar siempre bien arreglada y prolija. Soy muy coqueta», aseguró.