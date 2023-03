Gran Hermano: los picantes mensajes de los excompañeros para los participantes

La producción de Gran Hermano sorprendió a los cinco participantes que quedan en la casa con videos grabados por algunos de sus excompañeros.

Varios de los jugadores eliminados durante esta edición grabaron diferentes mensajes. Algunos optaron por saludos y palabras de apoyo mientras que otros fueron más picantes con los que se llevaban mal.

El que más ruido generó dentro de la casa fue el de Coti. «Nachito te tengo muchísimo cariño, sos el único que entendió que esto es un juego», empezó.

Luego siguió con Marcos, «le quiero desear mucho cariño y mucha suerte, sos un grande y te apoyo siempre» y continuó con Camila, «sos auténtica, una genia, seguí así, sos lo más».

El momento más caliente fue cuando hizo mención a Romina y Julieta, con las que se enfrentó durante su estadía en el reality. «Les dolió mucho enterarse de que era un juego, que no me pueden soltar dentro de la casa. Estoy muy bien afuera, no se preocupen por mí», comentó.

Julieta salió rápido en su defensa y expresó: «No estamos preocupadas para nada». Romina fue más allá: «Antes que todo a mis compañeros los tomé como personas no como jugadores. No me gustan las mentiras».

La que también fue dura fue Juliana, alias «Tini». La exjugadora, al igual que Coti, apuntó contra Romina y Julieta. «No se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas».

Julieta se vio sorprendida por la frase de «Tini» que luego aclaró en el programa que su mensaje iba más dirigido para Romina. La exdiputada reconoció que no tenía buena relación con ella.

