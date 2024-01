Ariana Grande volvió a la música después de tres años de ausencia

Ariana Grande estrenó su nueva canción Yes, and? el fin de semana y marcó su esperado regreso al mundo de la música. Después de tres años lejos de los estudios de grabación y los escenarios, la exitosa cantante volvió a las plataformas y además anunció que sacará un nuevo disco, que se llamará Eternal Sunshine.

El nuevo álbum de Ariana Grande será el séptimo en su carrera y sus fans creen que podría estar relacionado con la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. El exnovio de la cantante Mac Miller, que murió en 2018, era fanático de ese film. Sin embargo, sus nuevas canciones también podrían estar dedicadas a su última historia amorosa: en 2021 Grande se casó con Dalton Gómez y luego se divorció tras dos años de matrimonio.

En Yes, and? Ariana pone el foco en las críticas que recibió en los últimos años en las redes y en los medios en cuanto a su cuerpo. Esta es una parte de la letra de la canción: “Si te encontrás en una situación oscura, simplemente encendé la luz y decí: ‘Sí, ¿y?’”.

En estos tres años, la cantante siguió trabajando pero no en la música, sino en la actuación. Como actriz, se destacó en las películas No miren arriba y en Wicked, un film que saldrá a fines de 2024. Y aunque no grabó canciones nuevas, sí colaboró en temas de otros como Save Your Tears (Remix) y Die For You (Remix) con The Weeknd.

Antes de abandonar la música por un tiempo, Ariana había experimentado situaciones muy fuertes. Por un lado, se había convertido en una de las cantantes más exitosas a nivel global, batiendo incluso varios récords Guinness. Por el otro, sufrió hechos muy traumáticos como la muerte de su entonces exnovio Mac Miller y el atentado en su show en Manchester en 2017 que dejó 22 muertos y 116 heridos.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.